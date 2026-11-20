Khách hàng lần đầu vay vốn sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) được hưởng lãi suất từ 7,38%/năm, thời hạn vay tối đa 12 tháng, góp phần giảm áp lực chi phí vốn dịp cuối năm.

Lãi suất ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vốn cuối năm

Những tháng cuối năm thường là thời điểm nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, thương mại và dịch vụ gia tăng. Với các hộ kinh doanh, việc nhập hàng hóa, mua nguyên vật liệu và thanh toán chi phí vận hành đòi hỏi nguồn vốn kịp thời để duy trì hoạt động, thúc đẩy kinh doanh.

Đáp ứng nhu cầu này, VRB triển khai chương trình giảm 1% lãi suất dành cho khách hàng cá nhân lần đầu vay sản xuất, kinh doanh hoặc vay thấu chi sản xuất, kinh doanh tại ngân hàng. Theo đó, lãi suất vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn chỉ từ 7,38%/năm; lãi suất vay thấu chi sản xuất, kinh doanh có tài sản bảo đảm chỉ từ 9,0%/năm, với thời hạn khoản vay lên đến 12 tháng.

Linh hoạt lựa chọn giải pháp sử dụng vốn

Vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn: Giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu vốn lưu động sản xuất, kinh doanh trong thời gian ngắn. Khách hàng được giải ngân vốn theo nhu cầu cụ thể, lãi vay được tính trên dư nợ và thời gian vay theo thỏa thuận tín dụng.

Thấu chi sản xuất, kinh doanh có tài sản bảo đảm: Hình thức vay cho phép chi tiêu vượt số tiền hiện có trên tài khoản thanh toán trong phạm vi hạn mức được cấp. Lãi vay chỉ tính trên số tiền thực tế sử dụng.

Cả hai hình thức trên đều được bảo đảm bằng đa dạng hình thức tài sản (nhà, đất, ô tô, nhà ở hình thành trong tương lai hoặc tiền gửi/ giấy tờ có giá được VRB chấp nhận).Tùy kế hoạch kinh doanh và tình hình dòng tiền, khách hàng có thể chọn giải pháp phù hợp nhất để sử dụng vốn hiệu quả.

Ưu đãi trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm VRB

Chương trình ưu đãi giảm lãi suất vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn nằm trong chuỗi hoạt động tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập VRB. Thông qua chương trình, ngân hàng tiếp tục cung cấp các giải pháp tài chính gắn với nhu cầu thực tế, hỗ trợ khách hàng chủ động nguồn vốn và tối ưu chi phí.

Cùng với các chính sách ưu đãi, VRB tiếp tục phát triển sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.

Để tìm hiểu chương trình và điều kiện áp dụng, khách hàng liên hệ Hotline 1800 6656 (miễn phí) hoặc truy cập website https://vrbank.com.vn/.

(Nguồn: VRB)