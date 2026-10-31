Bằng việc ứng dụng hạ tầng công nghệ số vào phát triển Cuộc thi Olympic tiếng Hàn trên Internet (IOK) dành cho học sinh, VTC Online đã và đang góp phần kiến tạo môi trường học tập ngôn ngữ chuẩn hóa, giàu cảm hứng trên toàn quốc.

Hành trình bền bỉ ấy vừa được ghi nhận bằng kỷ niệm chương tri ân nhận lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chương trình diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội), với sự tham dự của đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và hợp tác Việt - Hàn. Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật Media Art “Mùa Hàn Quốc 2026” với chủ đề “Muôn loài quanh ta” và hoạt động trải nghiệm tranh dân gian Minhwa.

Nhân dịp này, bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, đã trao kỷ niệm chương để tri ân các cơ quan, tổ chức và đơn vị có đóng góp trong việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy giao lưu giữa hai nước. Ông Lê Việt Hòa, Giám đốc VTC Online, đại diện doanh nghiệp nhận kỷ niệm chương tại chương trình.

Ông Lê Việt Hòa (bìa trái), Giám đốc VTC Online, cùng đại diện các đơn vị nhận kỷ niệm chương từ Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Trong những năm qua, VTC Online đã triển khai các hoạt động hợp tác với đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực nội dung số, từ phát hành trò chơi trực tuyến đến phát triển các sản phẩm giáo dục. Thông qua việc ứng dụng công nghệ, những sản phẩm giải trí và giáo dục có thêm điều kiện tiếp cận người dùng Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Trong lĩnh vực giáo dục, một trong những hoạt động tiêu biểu là Cuộc thi IOK do VTC Online xây dựng và tổ chức, dành cho học sinh phổ thông từ lớp 3 - lớp 12.

Với nội dung bám sát Khung chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, IOK tạo môi trường để học sinh rèn luyện ngôn ngữ, tham gia các hoạt động học tập và thi trực tuyến. Thông qua việc học tiếng Hàn, cuộc thi còn khuyến khích học sinh mở rộng hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Hàn Quốc.

Hoạt động phối hợp giữa VTC Online và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam còn được thể hiện qua những chương trình dành cho học sinh tham gia IOK. Ngày 12/4/2026, Lễ Vinh danh và trao giải IOK năm học 2025 - 2026 được tổ chức tại Trung tâm, với sự tham dự của giáo viên, phụ huynh và các học sinh đạt thành tích cao.

Bên cạnh hoạt động vinh danh, học sinh còn được tham gia các trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc như mặc trang phục truyền thống Hanbok, làm đồ thủ công và tìm hiểu trò chơi dân gian. Những hoạt động này giúp học sinh có thêm cơ hội khám phá văn hóa Hàn Quốc bên cạnh quá trình học tập ngôn ngữ.

Đại diện VTC Online và các đơn vị trao đổi với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình

Tiếp tục mở rộng hoạt động hợp tác giáo dục tiếng Hàn, ngày 15/7/2026, VTC Online và Trung tâm Phát triển Tiếng Hàn KBS (KBS Korean Language Center) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm phát triển các hoạt động đào tạo, đánh giá năng lực ngôn ngữ và giao lưu văn hóa tại Việt Nam.

Thông qua việc hợp tác với các đơn vị có chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo tiếng Hàn, VTC Online hướng tới kết hợp thế mạnh công nghệ giáo dục với chuyên môn ngôn ngữ, tạo thêm cơ hội học tập và trải nghiệm cho người học Việt Nam.

Đại diện VTC Online cùng các đơn vị tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Đại diện VTC Online và KBS Korean Language Center tại lễ ký kết hợp tác ngày 15/7/2026.

Trải qua 20 năm hoạt động, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đã trở thành một trong những cầu nối quan trọng trong việc giới thiệu văn hóa Hàn Quốc và thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước. Bên cạnh các chương trình giao lưu văn hóa, sự tham gia của những tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ số cũng góp phần mở rộng các hình thức kết nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Việc VTC Online được trao kỷ niệm chương tại sự kiện ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong hoạt động giao lưu Việt - Hàn. Từ hợp tác nội dung số đến các chương trình giáo dục tiếng Hàn, những hoạt động này cho thấy vai trò của công nghệ và giáo dục trong việc tạo thêm cơ hội tiếp cận ngôn ngữ, văn hóa giữa hai quốc gia.

(Nguồn: Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến)