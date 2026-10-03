Năm 2026, hơn 26.000 sinh viên Việt Nam đang theo học ngành Hàn Quốc học và Ngôn ngữ Hàn Quốc tại 54 trường đại học, cao đẳng.

Thông tin này được nêu tại “Ngày hội chữ Hàn 2026” do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 3/10.

Theo khảo sát của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc, hiện nay Việt Nam có hơn 26.000 sinh viên theo học ngành Hàn Quốc học và Ngôn ngữ Hàn Quốc tại 54 trường đại học, cao đẳng. Đây cũng là quốc gia có quy mô đào tạo về ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc hàng đầu trong khu vực.

Tiếng Hàn Quốc bắt đầu được đưa vào giảng dạy lần đầu tiên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM kể từ năm 1993. Sau hơn 30 năm, đào tạo tiếng Hàn và các ngành liên quan đã mở rộng nhanh chóng, cả về số lượng cơ sở đào tạo, người học và sự đa dạng của chương trình.

Ông Seo Won Sam, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ông Seo Won Sam, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng nhìn nhận ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam học tiếng Hàn.

“Học một ngôn ngữ mới như tiếng Hàn đồng nghĩa với việc các bạn đang không ngừng nỗ lực để thấu hiểu văn hóa, lịch sử Hàn Quốc, cũng như tâm tư, suy nghĩ của con người Hàn Quốc được gửi gắm trong ngôn ngữ ấy”, ông nói.

Theo ông Seo Won Sam, khi càng nhiều người hiểu ngôn ngữ Hàn Quốc, tôn trọng văn hóa và đồng điệu với nhau, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ càng trở nên sâu sắc, bền chặt.

Ông cho hay Chính phủ và Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ người trẻ tiếp cận ngôn ngữ và văn hóa nước này.

Hơn 26.000 sinh viên Việt Nam đang theo học ngành Hàn Quốc học và Ngôn ngữ Hàn Quốc.

TS Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Trưởng khoa Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết người Việt bắt đầu học tiếng Hàn kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Cùng với sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước, số người học tiếng Hàn cũng ngày càng tăng.

Những năm gần đây, điểm chuẩn ngành Hàn Quốc học tại một số trường thường nằm trong nhóm cao nhất nhì. Theo bà Hường, một phần nguyên nhân đến từ nhu cầu của người học trong khi chỉ tiêu tuyển sinh có giới hạn. Bên cạnh đó, sức hút của ngành còn đến từ triển vọng nghề nghiệp đa dạng, gắn với sự hiện diện của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như cơ hội du học, trao đổi và làm việc trong môi trường quốc tế.

Theo khảo sát hàng năm của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tỷ lệ sinh viên ngành Hàn Quốc học có việc làm sau một năm tốt nghiệp khoảng 98%. Mức thu nhập của người học sau khi tốt nghiệp tương đối cao, tùy thuộc năng lực và vị trí công việc.

Mức thấp nhất được ghi nhận khoảng 15-16 triệu đồng/tháng, trong khi những người có năng lực và kinh nghiệm có thể đạt mức thu nhập cao hơn đáng kể.

Tuy nhiên, theo TS Hường, khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và hoạt động tại Việt Nam, nhu cầu không chỉ nằm ở nhân lực biết tiếng Hàn mà còn ở những người vừa có năng lực ngôn ngữ, vừa hiểu về kinh tế, văn hóa và môi trường làm việc của các doanh nghiệp Hàn Quốc.