Lễ ký kết diễn ra tại Orange Planet, quận Gangnam, Seoul, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai bên và đại diện cơ quan quản lý Việt Nam.

Lãnh đạo 2 doanh nghiệp ký MOU với sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý Việt Nam

STOVE Việt Nam dự kiến ra mắt vào quý II/2026

Theo Smilegate, STOVE được định hướng trở thành nền tảng phân phối game mở, hợp pháp và tuân thủ toàn diện các quy định pháp luật Việt Nam. Đây được xem là cơ hội lớn trong bối cảnh Việt Nam hiện chưa có nền tảng phân phối game PC chính thức và dự kiến STOVE sẽ ra mắt vào năm 2026.

Hai bên thống nhất các mục tiêu hợp tác gồm: Đưa STOVE chính thức hoạt động tại thị trường Việt Nam; Xây dựng nền tảng phân phối game hợp pháp; Thiết lập kênh thu hút và hỗ trợ các đối tác sản xuất Game trong nước và quốc tế; Tìm kiếm, phát triển và ươm mầm các studio game tiềm năng tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ thực hiện lộ trình từng bước để xây dựng hệ sinh thái phân phối game mở phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam. Smilegate Holdings đảm nhiệm mảng công nghệ và vận hành, trong khi VTC Online phụ trách thẩm định, quản lý và triển khai hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Trong bối cảnh Việt Nam tăng cường quản lý và siết chặt quy trình thẩm định các nền tảng phân phối game mở, đồng thời hạn chế mô hình ESD trên phạm vi toàn cầu, việc hợp tác giữa Smilegate Holdings và VTC Online được kỳ vọng sẽ giúp STOVE đáp ứng toàn diện yêu cầu pháp lý, đóng vai trò “cầu nối” cho các đối tác phát triển game trong và ngoài nước.

Ông Baek Young Hoon – Giám đốc Khối Megaport, Smilegate Holdings chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng việc kết hợp năng lực nền tảng của Smilegate với mạng lưới và chuyên môn pháp lý của VTC Online sẽ mang đến cho người dùng môi trường phân phối game an toàn và tin cậy. Đồng thời, đây cũng sẽ là hạ tầng dịch vụ vận hành ổn định cho các nhà phát triển và đối tác phát hành. STOVE sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động để trở thành nền tảng game có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu”.

Hợp tác chiến lược tin cậy

VTC Online và Smilegate đã đồng hành hơn 10 năm qua, đặc biệt là trong vận hành thành công tựa game Crossfire (Đột Kích) tại thị trường Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn một thập kỷ giữa Smilegate và VTC Online cho thấy mức độ tin cậy chiến lược cấp cao giữa hai doanh nghiệp.

Việc đồng hành hợp tác trong nhiều năm cũng khẳng định năng lực của VTC Online trong quản lý sản phẩm quy mô lớn, xử lý vận hành ổn định và đáp ứng yêu cầu pháp lý tại Việt Nam; cho thấy sự tương thích về tầm nhìn giữa hai bên, tạo cơ sở để Smilegate lựa chọn VTC Online làm đối tác triển khai các dự án chiến lược tiếp theo, bao gồm kế hoạch đưa STOVE vào thị trường Việt Nam.

