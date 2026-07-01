Hưởng ứng không khí World Cup 2026, Đài Truyền hình Việt Nam - VTV thực hiện chuỗi chương trình VTV Fanzone World Cup 2026 với mô hình ngày hội kết hợp âm nhạc và thể thao nhằm phục vụ người hâm mộ.

Cụ thể, chương trình sẽ diễn ra vào các ngày 14, 15 và 19/7 (tương ứng với các đêm Bán kết 1, Bán kết 2 và Chung kết World Cup 2026) tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM.

Mỗi đêm diễn, chương trình bắt đầu đón khách từ 20h, bắt đầu Midnight Live Concert vào 23h, kéo dài 2 tiếng. Khung 1-5h sáng là thời gian hàng nghìn người hâm mộ bóng đá thưởng thức World Cup 2026.

Ê-kíp thực hiện Midnight Live Concert gồm: giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn, giám đốc sáng tạo - nghệ sĩ thị giác Tùng Monkey và đạo diễn sân khấu Thiên Trường.

Nhạc sĩ Huy Tuấn bên ông Quang Sáng - Phó Giám đốc VTV Tây Nam Bộ.

Nghệ sĩ biểu diễn đêm 14/7 (Bán kết 1) gồm: Minh Tốc & Lam, Chillies, MayDays; đêm 15/7 (Bán kết 2) có Giấy Gấp, Thịnh Suy, Microwave; còn tâm điểm của đêm 19/7 (Chung kết) là ban nhạc Bức Tường cùng khách mời Nguyễn Việt Lâm, Phạm Anh Khoa.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định âm nhạc là chất xúc tác cảm xúc, khiến người hâm mộ cùng hát, cùng kết nối và tạo nên không khí lễ hội "nóng bỏng" trước khi bước vào những trận bóng đỉnh cao.

Vì vậy, yêu cầu tiên quyết đối với các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại Midnight Live Concert là khả năng hát live, kết nối đám đông. Khi nhận lời mời, nhiều nghệ sĩ ngạc nhiên, nói đây là chương trình biểu diễn âm nhạc diễn ra vào đêm muộn đầu tiên của mình.

Huy Tuấn chọn màu sắc âm nhạc đa dạng từ indie, alternative đến rock, tạo nên các sắc thái cảm xúc tương ứng với từng đêm thi đấu. Quy mô sự kiện khoảng 5 nghìn người/đêm.

Nhạc sĩ Huy Tuấn yêu cầu tất cả nghệ sĩ tham gia phải hát live.

Sau Midnight Live Concert, người hâm mộ sẽ thưởng thức các trận đấu World Cup 2026 trên hệ thống màn hình LED 4K rộng 500m2 cùng đội ngũ BLV của VTV Tây Nam Bộ. Các nghệ sĩ, cầu thủ cũng tham gia giao lưu, chia sẻ cảm xúc cùng người hâm mộ.

Ông Quang Sáng - Phó Giám đốc VTV Tây Nam Bộ nói mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng khi VTV lần đầu sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026 trên toàn bộ hệ sinh thái phát sóng, bao gồm quyền trình chiếu công cộng do FIFA cấp phép.

Ngoài âm nhạc và bóng đá, sự kiện còn có các hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ theo tinh thần FIFA Fan Festival, gồm các khu trải nghiệm, giao lưu cùng cầu thủ, chuyên gia, khách mời đặc biệt và các hoạt động tương tác cộng đồng.

Phóng viên đặt vấn đề: "Có hiện tượng một số nghệ sĩ hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt có hành vi, phát ngôn quá khích gây tranh cãi, VTV kiểm soát rủi ro này thế nào?", ông Quang Sáng phản hồi: "Nghệ sĩ hay khán giả đến chương trình chắc chắn phải vui nhưng sẽ không được có những phát ngôn kỳ thị, phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc hay nhạy cảm về chính trị. Chúng tôi sẽ làm việc rất kỹ, đảm bảo chương trình văn minh, không có những chuyện đáng tiếc xảy ra".

Ảnh: Loan Lê