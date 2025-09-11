Trước thềm La Tiên Show: The Cội, Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và Tổng đạo diễn Louis Lê đã có nhiều chia sẻ đầy tâm huyết về chương trình, nơi họ tìm thấy sự đồng điệu cùng chủ đầu tư KDI Holdings trong hành trình bảo tồn và tiếp nối tinh hoa dân tộc.

Khi âm nhạc gọi về nguồn cội

Ngay từ khoảnh khắc nghe đến cái tên “The Cội”, điều vang lên trong nhạc sĩ Huy Tuấn không phải là một giai điệu cụ thể mà là cảm xúc và ký ức văn hóa, gợi nhắc lớp trầm tích văn hoá dân tộc vẫn còn vang vọng đến hôm nay. “Cái tên The Cội gợi trong tôi cảm giác thôi thúc phải ngược dòng tìm lại những chất liệu âm nhạc đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua bao thế hệ, để kể lại bằng hơi thở đương đại”, anh chia sẻ.

Với hơn 30 năm sáng tác và làm nghệ thuật, nhạc sĩ Huy Tuấn hiểu rằng một chương trình muốn chạm đến trái tim khán giả phải vượt ra khỏi khuôn khổ giải trí đơn thuần. “Thách thức lớn nhất lần này, là làm sao vừa bảo tồn giai điệu dân tộc, vừa thổi vào đó hơi thở thời đại mà vẫn giữ được chất riêng của nghệ sĩ. Nếu khán giả chỉ muốn nghe dân ca, EDM hay pop thuần túy thì đã có nhiều sân khấu khác để thưởng thức. Điều chúng tôi cần làm là dung hòa để âm nhạc vừa mang cội nguồn, vừa mang tính đương đại”, anh nói.

Từ trăn trở đó, ê-kíp đã chọn cách phối trộn tinh tế: đặt dân ca và giai điệu truyền thống trong đối thoại với nhịp điệu hiện đại. Khán giả sẽ cảm nhận sự quen thuộc mà mới mẻ, sự tiếp nối chứ không phải đứt gãy trong chiều sâu văn hoá. Với Huy Tuấn, đây là hành trình trở về - vừa với ký ức cá nhân, vừa với cội nguồn dân tộc.

Ở góc độ dàn dựng, Tổng đạo diễn Louis Lê xem chương trình là một không gian văn hóa hơn là một buổi biểu diễn. “Tôi xác định đây phải là một tác phẩm sân khấu có khả năng thổi hồn vào câu chuyện văn hóa. Cách kể chuyện cùng các công nghệ trình chiếu đặc biệt, ngôn ngữ visual art nhiều dấu ấn và nghệ thuật thực cảnh đều được ứng dụng trong show diễn này, để núi rừng và không gian văn hoá nghệ thuật ôm trọn lấy khán giả”, Louis Lê tâm huyết.

Hơn cả một concert, là sứ mệnh bảo tồn và tiếp nối văn hóa nghệ thuật

Điều khiến La Tiên Show: The Cội khác biệt không chỉ ở âm nhạc mang đậm âm hưởng nguồn cội mà còn ở cách chương trình gắn liền với một công trình biểu tượng sắp ra mắt tại Nha Trang - Quảng trường Âm Nhạc với hình tượng Trống Đồng, nằm trong quần thể bất động sản văn hoá nghệ thuật. “Đó sẽ không chỉ là âm nhạc, mà là thời khắc hé lộ một công trình gắn với bản sắc Việt, góp phần khẳng định giá trị văn hóa trường tồn”, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định.

Trống Đồng - biểu tượng lịch sử bốn ngàn năm dân tộc - không chỉ là nhạc cụ, mà là lời hiệu triệu từ cội nguồn đến thế hệ hôm nay. Khi hiện diện trên sân khấu, âm thanh ấy vừa gợi nhớ quá khứ, vừa gửi đi thông điệp về sự bền vững và niềm tự hào dân tộc. “Tôi mong khán giả khi nghe tiếng Trống Đồng sẽ cảm nhận được sự gắn kết với cội nguồn và cả khát vọng đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới”, nhạc sĩ bộc bạch.

Tổng đạo diễn Louis Lê cũng chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng khi nghe chủ đầu tư nói về mong muốn kiến tạo một quảng trường lấy cảm hứng từ Trống Đồng, chọn văn hóa dân tộc làm trung tâm. Điều đó khiến tôi tin The Cội sẽ vượt xa một show diễn thông thường”.

Tại The Cội, cả nghệ sĩ và khán giả đều bước vào một hành trình khác biệt. Không chỉ là trình diễn hay thưởng thức âm nhạc, mà là được mời gọi trở thành một phần của bức tranh văn hóa lớn hơn. “Chúng tôi muốn kiến tạo một không gian nơi tất cả cùng sống trong câu chuyện về nguồn cội, để cảm nhận sự tiếp nối từ cha ông đến hôm nay. Và ở đó, mỗi nghệ sĩ chính là một sứ giả văn hoá”, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết.

Đạo diễn Louis Lê cũng nhấn mạnh: “Điều làm chúng tôi xúc động là ở Nha Trang lần này, sân khấu thuộc về cả một vùng đất. Khi tiếng Trống Đồng vang lên, đó không chỉ là âm thanh mở màn, mà là lời nhắc nhở về sự bền vững của văn hóa Việt, là sự hoà quyện giữa thiên nhiên núi rừng, con người và sự giao thoa của nghệ thuật”.

Sự đồng điệu đáng trân quý giữa nghệ sĩ và nhà phát triển

Trong suy nghĩ của nhiều người, nghệ sĩ và nhà phát triển bất động sản dường như ở hai thế giới khác biệt, thế nhưng The Cội cho thấy một điểm giao thoa hiếm có. Khi hợp tác cùng KDI Holdings, nhạc sĩ Huy Tuấn và Tổng đạo diễn Louis Lê đều bất ngờ bởi cách doanh nghiệp này đặt văn hóa làm trọng tâm của dự án.

“Ở các dự án khác, phần lớn chủ đầu tư muốn chương trình nhấn mạnh công trình và hệ tiện ích của họ. Nhưng với KDI Holdings, tôi cảm nhận họ muốn tạo ra một sản phẩm văn hóa trước tiên, rồi mới đến yếu tố thương mại. Đó là sự khác biệt trước đây tôi chưa từng thấy”, vị Giám đốc âm nhạc nhớ lại.

Cùng với Quảng trường Trống Đồng đang được xây dựng, KDI Holdings đã ra mắt Nhà hát Đó với hai show diễn mang đậm bản sắc văn hoá: Rối Mơ và Chum Show.

Trong mắt Huy Tuấn và Louis Lê, KDI Holdings không chỉ là chủ đầu tư, mà là người đồng hành kiến tạo giá trị. “Nghệ sĩ chúng tôi để lại tác phẩm, còn KDI Holdings để lại công trình biểu tượng. Nhưng đều cùng chung một khát vọng là bảo tồn và phát huy tinh hoa Việt, lan tỏa đến thế hệ tương lai”, anh Louis Lê chia sẻ.

Từ sự đồng điệu ấy, La Tiên show: The Cội không chỉ là một concert nghệ thuật, mà còn là cột mốc tiên phong cho xu hướng bất động sản gắn liền với văn hóa tại Việt Nam. Quảng trường Âm nhạc với biểu tượng Trống Đồng vừa bổ sung điểm nhấn kiến trúc cho đô thị vịnh, vừa khẳng định một tương lai nơi văn hóa và nghệ thuật song hành cùng phát triển. Khi văn hóa trở thành linh hồn của một vùng đất, giá trị bất động sản để lại sẽ vượt xa phạm vi thương mại, chạm đến niềm tự hào của cả cộng đồng.

Quảng trường Trống Đồng (hay còn gọi là Quảng trường Âm nhạc) là một trong những công trình điểm đến văn hoá nghệ thuật tại La Tiên Villa. Công trình quảng trường với quy mô trên 5.000 người, với biểu tượng Trống Đồng khổng lồ cao tới 20 mét và 8 artworks nhạc cụ Việt Nam truyền thống được trưng bày. La Tiên Show - The Cội Thời gian: 13/9/2025 Địa điểm: Quảng trường Trống Đồng, Libera Nha Trang.

