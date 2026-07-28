XEM CLIP. (Nguồn: YU)

Tối 28/7, ông Phùng Minh Chương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ktur (Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa ban hành kết luận kiểm tra vụ việc nhà hàng lưu động Ni Ya (buôn Jũng A, xã Ea Ktur) bị phản ánh để dòi xuất hiện trong món gà phục vụ tại một tiệc tân gia, gây xôn xao dư luận.

Theo kết luận, vụ việc xảy ra ngày 27/7 tại tiệc tân gia của một gia đình ở buôn Kram, xã Ea Ktur. Bữa tiệc do nhà hàng lưu động Ni Ya đảm nhận, phục vụ khoảng 70 mâm cỗ.

Trong quá trình dùng tiệc, một thực khách phát hiện dòi trong món gà hấp ở một mâm cỗ. Sau khi nhận được phản ánh, chủ cơ sở đã kiểm tra các mâm còn lại nhưng không phát hiện thêm dấu hiệu bất thường.

Hình ảnh dòi bò trên đĩa thịt gà. Ảnh cắt từ clip

Theo kết quả xác minh, nguyên nhân vụ việc được xác định do nhà hàng không tuân thủ đúng quy trình bảo quản thực phẩm. Chủ nhà hàng cho biết trong quá trình bảo quản sau sơ chế, ruồi bay vào mâm thức ăn dẫn đến dòi xuất hiện. Đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan bữa tiệc.

Kiểm tra cũng cho thấy nhà hàng lưu động Ni Ya chưa xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, khu vực chế biến không bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ xử phạt chủ nhà hàng về hai hành vi: không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, nhà hàng bị tạm dừng hoạt động để khắc phục các vi phạm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hàng chục con dòi bò lúc nhúc trong miếng thịt gà đang được hâm nóng tại một tiệc tân gia khoảng 70 mâm ở xã Ea Ktur vào trưa 27/7, gây xôn xao dư luận.