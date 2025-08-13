Ngày 13/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

"Hiện anh Thành đã được phép trở về nhà, chờ xét xử phúc thẩm", ông Viện nói.

Trước đó, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên có văn bản kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Trong kiến nghị nêu rõ: TAND tỉnh Hưng Yên kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025/HSST ngày 08/8/2025 của TAND khu vực 5 - Hưng Yên theo quy định của pháp luật, để TAND tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Ngay khi nhận được nhiều thông tin phản ánh khác nhau trên mạng xã hội, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện trưởng VKSND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh để nắm bắt toàn bộ nội dung vụ án; yêu cầu Chánh án TAND khu vực 5, Viện trưởng VKSND khu vực 5 và Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, Kiểm sát viên – kiểm sát xét xử và thực hành quyền công tố tại phiên tòa báo cáo giải trình.

Thái Khắc Thành bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: NVCC

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, Thái Khắc Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định nhân giống bán để lấy tiền chi tiêu.

Năm 2024, Thành mua trên mạng xã hội 1 cá thể gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, cũng qua mạng xã hội, Thành liên hệ và trao đổi với một người không quen biết ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi lấy hai con gà lôi mái của người này, đưa về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó.

Quá trình nuôi, Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc nuôi những con gà lôi trên. Sau khi nuôi, các con gà lôi mái đẻ được 13 trứng, ấp nở ra được 10 gà con, 3 trứng bị hỏng.

Đến tháng 3/2025, muốn bán gà lôi con lấy tiền, Thành đã dùng Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh gà lôi và kèm nội dung: "Bữa bạn nào hỏi gà cảnh thì bữa này đã có hai đàn rồi. Có ai lấy thì nhắn tin lại mình". Ngoài ra, Thành còn đăng hai bài lên hội nhóm chuyên về chim, con giống quý hiếm với nội dung: "Có ai bảo tồn không..", kèm theo hình ảnh chụp gà lôi bố mẹ và gà lôi con.

Ngày 26/3, Thành nhận tin nhắn của tài khoản lạ không rõ tên, tuổi, địa chỉ, hỏi mua 10 con gà lôi con. Hai bên thống nhất giá 500.000 đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng. Do gà con còn non, nên người mua nhờ Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là 1 triệu đồng và hẹn thời gian giao gà vào ngày 2/4.

Thành sau đó dùng số tài khoản ngân hàng của vợ Nguyễn Thị Oanh để nhận 2 triệu đồng tiền cọc từ một tài khoản tên Bùi Tuấn Anh (trú xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ). Số tiền còn lại 4 triệu đồng và 2,6 triệu đồng cước xe vận chuyển sẽ thanh toán nốt sau khi người mua nhận đủ.

Đến 7h ngày 1/4, Thành gọi điện cho Thái Đình Sơn (trú huyện Đô Lương cũ) thuê vận chuyển số gà nói trên để giao cho khách. Sơn đồng ý và thống nhất lấy tiền công giao gà là 2,6 triệu đồng. Khoảng 15h cùng ngày, anh Sơn nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, bảo chở gà đến huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Do mắt kém, đường xa, nên Sơn thuê anh Hoàng Văn Truyền (SN 1991, cùng quê) chở gà của Thành ra giao ở Thái Bình với tiền công là 2,5 triệu đồng.

Khoảng 7h ngày 2/4, xe ô tô chở theo 10 con gà con, chạy đến đường ĐH07, thuộc thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) bị Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra, thu giữ số gà nói trên.

Khám xét nhà ở của Thái Khắc Thành, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thu giữ thêm 3 con gà lôi.

Kết quả giám định ngày 2/4 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kết luận, 13 con gà là loài gà lôi trắng, tên khoa học Lophura nycthemera, thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae). Gà lôi trắng là loài chim được ghi nhận trong Phụ lục I, nhóm IB, Nghị định 84/2021 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.