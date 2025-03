Quá trình điều tra vụ Hậu “Pháo”, CQĐT đã thu giữ và kê biên khối tài sản khổng lồ gồm: 1.452 sổ đỏ, 1.116.800 USD, 534 lượng vàng SJC... Trong giai đoạn điều tra, các bị can đã nộp hơn 118 tỷ đồng và 900.000 USD để khắc phục hậu quả. CQĐT cũng xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, những tài sản bị phong tỏa, kê biên, thu giữ sẽ được xác định là vật chứng trong vụ án hình sự và được xử lý theo nguyên tắc xử lý vật chứng.

Đối với nhà đất, ngoại tệ mà các bị can có được do phạm tội mà có, là tài sản thu lợi bất chính, chiếm đoạt được của nhà nước cũng được xác định là vật chứng của vụ án và sẽ bị thu giữ, bán đấu giá hoặc có các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật về xử lý vật chứng trong tố tụng hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: Bộ Công an

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, việc xử lý vật chứng do CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do Viện kiểm sát quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do Chánh án Tòa án quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; do Hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án đã đưa ra xét xử. Việc thi hành quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vật chứng trong tố tụng hình sự có quyền quyết định việc trả lại tài sản đã thu giữ; trả lại vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án…

Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định, trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với vật chứng thì giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Trong vụ án này, Cơ quan tiến hành tố tụng xác định thiệt hại mà người phạm tội gây ra cho nhà nước là gần 1.000 tỷ đồng. Để khắc phục hậu quả thì các tài sản của người phạm tội sẽ bị tịch thu, kê biên, phát mãi bán đấu giá để thu về ngân sách nhà nước, bù vào số thiệt hại mà người phạm tội đã gây ra đối với nhà nước.

Ngoài ra, tất cả số tiền hơn 100 tỷ đồng đưa nhận hối lộ là vật chứng của vụ án, tài sản do phạm tội mà có cũng sẽ bị tịch thu sung vào công quĩ nhà nước. Trong trường hợp không thể thu giữ được tài sản này thì sẽ lấy tài sản khác của người phạm tội để khắc phục hậu quả.

Và tất cả những tài sản do phạm tội mà có hoặc có liên quan đến tội phạm cũng đều có thể bị tịch thu sung vào công quĩ nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp xử lý vật chứng khác theo quy định tại điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Hậu (thường được gọi là đại gia Hậu "Pháo", Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị đề nghị truy tố 3 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Trong số 41 bị can bị đề nghị truy tố, có đến 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy gồm: bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Phạm Văn Vọng (đều là cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc); ông Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh (cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ); ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi).