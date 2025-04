Chiều 14/4, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Trường ĐH Vinh (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ lan can từ tầng 4 rơi trúng 3 nữ sinh, trong số này có 1 nữ sinh bị chấn thương sọ não, bác sĩ đã thực hiện xong ca phẫu thuật.

Cụ thể, nữ sinh bị chấn thương sọ não là em V.K.Q (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (Đại học Vinh). Q. là 1 trong 3 nữ sinh bị thương sau khi tấm lan can inox từ tầng 4 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm rơi trúng.

Phía Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, sau vụ tai nạn, Q. bị phần xương sọ não vỡ cắm vào làm tổn thương mạch máu não. Hiện những chỉ số sinh tồn của nữ sinh đang ổn, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho bệnh nhân.

Ngoài ra, nữ sinh N.N.H.Tr. (bạn của Q), cũng đang được các bác sĩ điều trị tại bệnh viện Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Nữ sinh Tr. bị mất máu, choáng và có vết thương hở vùng đầu khoảng gần 10cm.

Nữ sinh Q. vừa trải qua ca phẫu thuật. Ảnh: T.L

Sau khi trải qua ca phẫu thuật, nữ sinh Tr. đã tỉnh táo nhưng chưa thể trò chuyện. Một nữ sinh còn lại sau khi bị tai nạn cũng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh để kiểm tra, song nữ sinh này bị thương nhẹ nên đã được xuất viện.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, một đoạn lan can trên tầng 4 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm rơi trúng 3 nữ sinh lớp 9.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiếp cận, khám nghiệm hiện trường. Dự kiến trong chiều nay, đoàn công tác của Sở Xây dựng Nghệ An sẽ tới hiện trường kiểm tra các vấn đề về an toàn, kỹ thuật xây dựng.

Phía Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Vinh thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong chiều 14/4.