Theo lời khai của T., sau tai nạn giao thông, nam sinh 18 tuổi bất tỉnh. T. hoảng sợ nên thả bạn xuống sông tại khu vực cầu Lạch Vạn (thuộc địa phận xã Diễn Châu, Nghệ An).

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh H.X.Q. (18 tuổi, trú phường Quỳnh Mai) sau 2 ngày mất tích.

Thi thể nạn nhân được phát hiện nổi trên sông ở khu vực phía dưới cầu Lạch Vạn, thuộc địa phận xã Diễn Châu.

Người dân đứng bên bờ sông theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: D.N.Q

Nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, Q. và T. (18 tuổi, cùng trú phường Quỳnh Mai) là bạn học tại một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo lời khai của T., trước khi đến trường, cả hai có rủ nhau uống rượu. Khoảng 4h ngày 9/11, T. điều khiển xe máy chở Q. từ quê đến trường theo tuyến đường ven biển. Khi đi đến địa phận xã Hải Châu, cả hai gặp tai nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đường vắng. Thấy bạn bị thương nặng, T. tiếp tục chở Q. đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi di chuyển được khoảng 2km, đến khu vực cầu Lạch Vạn, T. phát hiện Q. đã bất tỉnh. Do hoảng sợ, T. đã thả Q. xuống sông tại khu vực cầu Lạch Vạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.