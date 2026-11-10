Mâu thuẫn trong lúc trao đổi về đơn xin chuyển công tác, nam nhân viên y tế Trường THPT An Biên dùng dao dài khoảng 40cm tấn công hiệu trưởng ngay tại phòng làm việc, khiến nạn nhân bị thương.

Ngày 10/11, Công an xã An Biên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Phương (37 tuổi, trú tại xã Vân Khánh) để điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt giữ Phạm Hoàng Phương để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 ngày 5/11, Phương là nhân viên y tế học đường Trường THPT An Biên đến phòng làm việc của ông Quách Mạnh Hùng (58 tuổi, trú xã An Biên), hiệu trưởng nhà trường, để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác.

Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra tranh cãi. Phương sau đó dùng dao dài khoảng 40cm mang theo từ trước tấn công ông Hùng, khiến nạn nhân bị thương ở vùng tay.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa Phương về trụ sở làm việc, đồng thời phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường và thu giữ các vật chứng liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.