Trước tình trạng mất an ninh trật tự xảy ra tại Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản gửi đến các bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh, yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại bến.

Theo nội dung văn bản, ngày 4/8, Báo VietNamNet đã phản ánh về hiện tượng tranh giành khách giữa nhân viên hai hãng taxi là Công ty Cổ phần Dịch vụ Taxi Miền Bắc (taxi An Bình) và Chi nhánh Thái Nguyên - Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (taxi Xanh).

Vụ việc xảy ra tại khu vực Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên, do Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên quản lý, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách và môi trường kinh doanh vận tải.

Nhóm người không cho taxi đón khách trong bến, đuổi phụ nữ bế con nhỏ ra khỏi xe. Ảnh chụp màn hình

Trước sự việc trên, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các bến xe nâng cao trách nhiệm quản lý, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự tại bến; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho nhân viên, người lao động; Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn hành khách, như treo băng rôn, phát thanh nội dung tuyên truyền tại bến xe; bố trí lực lượng hỗ trợ và hướng dẫn hành khách chu đáo, tận tình;

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng yêu cầu các bến xe phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc duy trì an ninh trật tự tại khu vực bến xe, đồng thời chủ động báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh để có phương án xử lý phù hợp.

Bến xe khách Trung tâm TP Thái Nguyên.

Trước đó, VietNamNet đã đăng tải loạt tin bài về việc một xe taxi công nghệ bị ngăn cản đón khách tại Bến xe khách trung tâm Thái Nguyên gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Hồng Dương, Giám đốc Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên cho biết, bến xe là là bến xe tư nhân. Tuy nhiên vẫn được quản lý chung của sở xây dựng.

Ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, Bến xe khách trung tâm Thái Nguyên là bến xe nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên, mọi hoạt động làm rất tốt.

“Đây là bến xe đầu tiên của toàn quốc thực hiện việc thu phí không dừng. Tuy nhiên để xảy ra tình trạng cạnh tranh khách giữa 2 hãng taxi như vừa rồi rất đáng tiếc”, ông Long cho biết.

Theo ông Long, Sở xây dựng đã gửi văn bản cho Bến xe khách trung tâm Thái Nguyên nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản về việc triển khai về công tác quản lý tại các bến xe ô tô khách và các văn bản liên quan.