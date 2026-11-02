Người đàn ông ném chìa khóa vào mặt nữ chủ quán ở Nghệ An sau khi bị nhắc nhở việc đỗ ô tô đã đến bệnh viện xin lỗi, bồi thường. Gia đình nạn nhân chấp nhận bỏ qua.

Ngày 2/11, anh V.T.P. (chủ quán ăn tại xã Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, người đàn ông liên quan đến vụ việc đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để thăm hỏi, xin lỗi vợ anh và bồi thường.

Theo anh P., sau khi người này trực tiếp đến bệnh viện xin lỗi, gia đình anh đã chấp nhận bỏ qua vụ việc.

Nữ chủ quán bị người đàn ông ném chìa khóa ô tô vào mặt sau khi nhắc nhở việc đỗ xe. Ảnh cắt từ clip

Lãnh đạo Công an xã Hưng Nguyên xác nhận, tại buổi làm việc với cơ quan công an, người đàn ông đã thừa nhận hành vi sai trái. Sau đó, người này đến bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi và bồi thường cho nữ chủ quán.

Hiện Công an xã Hưng Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, khoảng 20h ngày 1/11, người đàn ông trên điều khiển ô tô đến quán ăn trên đường Ngô Đức Mai, giao với quốc lộ 46, thuộc xã Hưng Nguyên. Khi được nữ chủ quán nhắc nhở về việc đỗ xe ngược chiều, người này lớn tiếng chửi bới, đập tô hủ tiếu rồi ném chìa khóa ô tô trúng mặt nữ chủ quán.

Vụ việc khiến người phụ nữ chảy máu, phải khâu 3 mũi và được theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.