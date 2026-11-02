Nữ chủ quán ăn ở Nghệ An phải khâu 3 mũi sau khi bị một người đàn ông dùng chìa khóa ô tô ném vào mặt vì nhắc nhở việc đỗ xe ngược chiều.

Ngày 2/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã mời người đàn ông liên quan đến làm việc để xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, tối 1/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô đến quán ăn trên đường Ngô Đức Mai, giao với quốc lộ 46, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên.

Theo nội dung clip, khi nữ chủ quán nhắc nhở việc đỗ xe ngược chiều, người đàn ông lớn tiếng chửi bới, sau đó có hành vi ném vật dụng về phía chủ quán.

Nữ chủ quán bị người đàn ông ném chìa khóa ô tô vào mặt sau khi nhắc nhở việc đỗ xe. Ảnh cắt từ clip

Anh V.T.P., chồng nữ chủ quán, cho biết khoảng 20h cùng ngày, người đàn ông trên điều khiển ô tô đến quán và đỗ xe ngược chiều. Khi vợ anh ra nhắc nhở, người này lớn tiếng chửi bới, đập tô hủ tiếu rồi dùng chìa khóa ô tô ném vào mặt vợ anh.

“Vợ tôi chảy máu nhiều, phải khâu 3 mũi và hiện đang được theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tôi đã trình báo sự việc đến cơ quan công an”, anh P. thông tin.