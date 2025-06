Việc phanh phui đường dây sản xuất dầu ăn cho người nhưng có nguồn gốc từ dầu thực vật để làm thức ăn chăn nuôi liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã gây chấn động dư luận.

Nhiều người cảm thấy kinh hoàng và không khỏi bất an khi hàng chục nghìn tấn dầu ăn dành cho vật nuôi có thể trót lọt vào chuỗi thực phẩm cho người mà không bị phát hiện trong nhiều năm. Đồng thời dư luận cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm giám sát, hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm có đang quá lỏng lẻo.

Sau khi VTV đưa tin một số cơ sở sử dụng dầu ăn nhập khẩu với mục đích dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất, chế biến thành dầu ăn dùng cho người, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đưa ra khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, cần yêu cầu nhà cung cấp làm rõ hồ sơ công bố và nguyên liệu sản phẩm, không chỉ dựa vào bao bì hoặc nhãn mác.

Cục An toàn thực phẩm cũng dẫn quy định tại Điều 39 Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, mặt hàng dầu thực vật thuộc nhóm sản phẩm do Bộ Công Thương quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bao gồm toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh và lưu thông.

Sáng 25/6, trao đổi với PV VietNamNet về vụ việc, đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết: “Chúng tôi đang tìm hiểu thông tin để xem họ công bố sản phẩm đó như thế nào".

Dầu thực vật để làm thức ăn chăn nuôi được hô biến thành dầu ăn cho người, các doanh nghiệp thu về 8.200 tỷ đồng. Ảnh: VTV

Vị đại diện cho biết, theo phân công trách nhiệm quản lý nhà nước, dầu thực vật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, nếu sản phẩm có bổ sung vi chất khác ngoài vitamin A (là vi chất bắt buộc theo Nghị định 09), thì thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế.

Về phân cấp quản lý, hiện nay đã giao quyền cho UBND các tỉnh thực hiện việc kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

"Trong trường hợp dầu thực vật không bổ sung vi chất và thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, thì Bộ cũng đã phân cấp cho UBND các tỉnh quản lý", đại diện Cục Công nghiệp nói thêm. Theo ông, tùy vào từng địa phương, UBND tỉnh có thể giao cho Sở Y tế hoặc Sở Công Thương làm đầu mối quản lý.

Với tỉnh Hưng Yên, theo tìm hiểu sơ bộ của Cục Công nghiệp, địa phương này giao Sở Công Thương làm đơn vị tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15.

Theo quy định tại Nghị định 15, doanh nghiệp có trách nhiệm tự công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình, sau đó gửi bản công bố tới cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Sở Công Thương sẽ tiếp nhận bản công bố và thực hiện công tác hậu kiểm.

Về nguyên tắc, các sở, ngành địa phương chủ yếu tập trung vào việc tiếp nhận bản tự công bố và giám sát việc thực hiện trên địa bàn. Định kỳ vào cuối các tháng hành động hoặc trong báo cáo năm, các sở sẽ tổng hợp số lượng bản công bố đã tiếp nhận trong các lĩnh vực được phân công quản lý; nếu phát sinh vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, sẽ báo cáo và phản ánh lên trên.

"Cách quản lý hiện nay là như vậy. Nghị định 15 quy định khá mở, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự công bố và tự chịu trách nhiệm về sản phẩm, không phải xin giấy phép", đại diện Cục Công nghiệp nhấn mạnh. "Chỉ một số sản phẩm đặc thù như thuốc, thực phẩm chức năng... mới phải đăng ký vì thuộc phạm vi quản lý chặt chẽ của Bộ Y tế. Đối với các sản phẩm thuộc Bộ Công Thương quản lý, doanh nghiệp chỉ cần tự công bố mà không cần xin giấy gì cả".

Vị này cũng cho biết, ngay cả việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, hiện nay phần lớn đã được phân cấp về cho địa phương quản lý.