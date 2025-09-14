Liên quan đến bức “tâm thư kêu cứu” của bé trai ở Hà Nội, kể lại chuyện bị mẹ kế bạo hành, chị Phan Thị Lan Hương (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quyền trẻ em, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đã lên tiếng chia sẻ quan điểm của mình.

Cảnh tượng bé trai bị đánh do camera ghi lại và "bức tâm thư" gây bão mạng. Ảnh cắt từ clip

Chị khẳng định, nếu bị bạo hành trong thời gian dài, bé trai sẽ bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong đó, tổn thương về mặt tâm lý nghiêm trọng và sâu sắc hơn nhiều.

“Bé H. (tên của bé trai viết tâm thư - PV) mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi. Đó đã là sự mất mát, tổn thương rất lớn đối với một đứa trẻ. Giờ đây, bé lại bị bạo hành thì tổn thương ấy nhân đôi”, vị chuyên gia nói.

Theo nữ chuyên gia, những tổn thương về mặt tâm lý có thể đi theo nạn nhân cả cuộc đời. Tổn thương tâm lý trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến thái độ sống, cách ứng xử, giao tiếp trong tương lai mà đôi khi chính người trong cuộc cũng khó nhận thấy.

Theo dõi vụ việc, chị Lan Hương đánh giá cao cách giải quyết của người bố khi ngay lập tức tách con trai ra khỏi người mẹ kế, thậm chí kiên quyết ly hôn để con không chịu thêm thiệt thòi.

Tuy nhiên, chị vẫn nuối tiếc bởi người bố phát hiện ra sự việc ở thời điểm khá muộn, khi con trai đã bị bạo hành một thời gian.

Vị chuyên gia chia sẻ, ngay cả khi những đứa trẻ không dám lên tiếng tố cáo hành vi bạo hành thì ở chúng cũng có nhiều biểu hiện dễ nhận thấy. Ví dụ như tâm lý trẻ thay đổi nhiều, có thể thu mình lại, ít giao tiếp, né tránh người có hành vi bạo hành, gần gũi hơn với người cho trẻ cảm giác yên tâm hoặc cũng có thể bướng bỉnh hơn, dễ nổi cáu, hỗn hào, sống bất cần...

Một vài biểu hiện khác ở trẻ bị bạo hành là: Học kém, mất tập trung, thậm chí bỏ học; Giấc ngủ không tốt, ăn uống kém, mắc những chứng bệnh mà khi đưa đi khám thực thể không nhận ra; Khi vẽ tranh thường sử dụng các gam màu tối, đậm...

“Một đứa trẻ bị bạo hành trong thời gian dài chắc chắn sẽ đưa ra tín hiệu cầu cứu, chỉ là người lớn thiếu quan tâm, không chịu lắng nghe, quan sát con nên không nhận ra”, chuyên gia tâm lý nhận định.

Chuyên gia tâm lý Phan Thị Lan Hương. Ảnh: NVCC

Việc người bố yêu cầu con viết ra giấy những sự việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày khi sống cùng mẹ kế, theo chuyên gia Lan Hương là cách làm khéo léo. Bằng cách này, con có thể giãi bày nỗi lòng mình, thông tin rõ ràng, mạch lạc, không bị mất kiểm soát về mặt tâm lý, cảm xúc.

“Khi ngồi lại và viết ra, trẻ sẽ tập trung hơn, có thời gian hồi tưởng nhiều hơn, nhờ đó, những chi tiết cũng rõ ràng và sâu sắc hơn.

Trong quá trình tư vấn tâm lý, tôi thường khuyên các bạn nhỏ nếu có khúc mắc mà không thể trực tiếp đối thoại với bố mẹ thì nên viết ra để được bố mẹ thấu hiểu”, chị Lan Hương chia sẻ.

Dù cậu bé đã được tách khỏi mẹ kế, dần ổn định tâm lý và cuộc sống nhưng theo chuyên gia Lan Hương, bé vẫn cần được thăm khám, trị liệu tâm lý để giảm bớt và loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, tổn thương trong quá khứ.

“Người lớn thường nghĩ trẻ con dễ quên nhưng không phải. Trẻ nhớ rất rõ và rất lâu những sự việc (đặc biệt là những tổn thương) xảy đến với mình. Đôi khi, chúng không thể hiện ra bên ngoài nhưng tổn thương vẫn còn đó”, chị Hương chia sẻ.

Về phía người bố và những người thân khác trong gia đình, chị Hương cho rằng, nên giữ nhịp sống bình thường, không nên quá nuông chiều, bù đắp khiến tâm lý con xáo trộn. Chị Hương nhấn mạnh, gia đình nên yêu thương con một cách thông thái bằng cách quan sát, lắng nghe con hàng ngày.

“Gia đình đổ vỡ, con cái là người chịu tổn thương lớn nhất. Bởi vậy, các bậc cha mẹ trước khi tái hôn hãy tìm hiểu thật kỹ đối phương, hãy xem họ liệu có phải là người bao dung, độ lượng và có thể thương yêu con riêng của mình một cách chân thành.

Và sau khi đã có gia đình mới, cha mẹ cần quan sát con kỹ lưỡng, thường xuyên trò chuyện, lắng nghe để hiểu cảm xúc của con. Yêu thương, bảo vệ con chính là như vậy”, chị Lan Hương chia sẻ.