Chiều 19/8, Á hậu Miss Universe Vietnam Vũ Thúy Quỳnh có mặt tại thảm đỏ họp báo The Face Vietnam 2026, tổ chức tại TPHCM. Xuất hiện trong bộ váy nhung đen trễ vai, phối găng tay lưới xuyên thấu, người đẹp gây chú ý với mái tóc xoăn bồng bềnh và tông trang điểm khói. Khác với những lần xuất hiện sôi nổi trước công chúng, lần này á hậu chỉ chào hỏi ngắn gọn, không dừng lại trả lời phỏng vấn báo chí như thường lệ rồi nhanh chóng di chuyển vào khán phòng.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh.

Sự xuất hiện kín đáo này diễn ra chỉ hơn 1 tuần sau khi Vũ Thúy Quỳnh chính thức lên tiếng trên trang cá nhân khẳng định chưa từng xác nhận thông tin đang mang bầu, đồng thời mong các trang mạng xã hội ngừng lan truyền nội dung chưa qua kiểm chứng hoặc cắt ghép từ clip livestream bán hàng của cô. Á hậu cho biết hiện tại chỉ tập trung cho công việc, còn chuyện đời tư sẽ chủ động chia sẻ khi thấy sẵn sàng.

Vũ Thúy Quỳnh thời gian qua luôn gây chú ý với truyền thông từ khi công khai chuyện tình cảm với thiếu gia Đức Phạm - chồng cũ của Diệp Lâm Anh.

Vũ Thúy Quỳnh dự sự kiện với chiếc đầm rộng:

The Face Vietnam 2026 là chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền từ The Face của Mỹ do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức chính thức công bố top 37 thí sinh xuất sắc nhất bước vào hành trình tranh tài. Trong số này có nhiều gương mặt từng gây chú ý tại các cuộc thi và chương trình tìm kiếm người mẫu trước đó như: Mai Bảo Vinh, Nguyễn Huỳnh Nhựt, Bùi Lê Mai Hương, Võ Đặng Duy Luân, bộ ba Henri Đình - Emma Nhất Khanh - Evy, Ngụy Thuỳ Linh, Trần Anh Thư và Vũ Hà An.

Dàn huấn luyện viên mùa giải năm nay quy tụ 3 gương mặt giàu kinh nghiệm trong làng thời trang Việt: siêu mẫu Võ Hoàng Yến, hoa hậu H'Hen Niê và diễn viên Anh Thư. Đảm nhận vai trò host chương trình là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Theo ban tổ chức, mùa giải 2026 tiếp tục đổi mới hệ thống thử thách và tiêu chí đánh giá, hướng đến việc tìm kiếm gương mặt đáp ứng nhu cầu thị trường quảng cáo đương đại thay vì chỉ dừng ở khả năng trình diễn catwalk. Format năm nay cũng ghi nhận những màn "đấu đá" giữa các huấn luyện viên, hứa hẹn kịch tính hơn khi lên sóng.

Ảnh, video: Minh Dũng