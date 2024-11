Sáng 15/11, bán kết Miss Universe lần thứ 73 sẽ diễn ra tại Arena CDMX, Mexico, với sự góp mặt của 127 thí sinh - số lượng lớn nhất trong lịch sử cuộc thi, vượt qua kỷ lục 94 thí sinh năm 2018. Sự kiện lần này đánh dấu lần đầu tiên Miss Universe quay lại Mexico kể từ năm 2007.

Hương Ly, Thúy Quỳnh, Hà Kino và CEO Miss Universe Vietnam có mặt ở Mexico ủng hộ Kỳ Duyên. Ảnh: MUVN

Từ Mexico, Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ với VietNamNet không khí sôi động và náo nhiệt trước giờ đêm bán kết. Cô cho biết, Mexico City đang "siêu tắc đường" vì lượng người đổ về khu vực tổ chức cuộc thi tăng cao, đặc biệt là gần Arena CDMX, nơi sẽ diễn ra đêm bán kết và chung kết sắp tới. Thúy Quỳnh nói rằng người dân địa phương và du khách quốc tế đều hào hứng hoà vào không khí của sự kiện.

Đồng hành cùng Kỳ Duyên tại Mexico năm nay có Giám đốc quốc gia Hương Ly, Chủ tịch Miss Universe Vietnam Valentine Trần, á hậu Vũ Thúy Quỳnh và người đẹp Hà Kino.

Thúy Quỳnh cầm cờ Việt Nam cổ vũ Kỳ Duyên trong đêm bán kết:

Từ Miss Universe 2023, ban tổ chức đã loại bỏ các giới hạn về tuổi, chiều cao và cân nặng, mở rộng cơ hội cho phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Đây là thay đổi lớn nhằm thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập trong các tiêu chí sắc đẹp toàn cầu.

Trước đêm bán kết, một số thí sinh đại diện các quốc gia đã có thay đổi vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó, Franki Russell (New Zealand) và Fay Asghari (Iran) rút lui, nhường chỗ cho Victoria Vincent và Ava Vahneshan. Andrea Radford của Guatemala và Irina Zakharova của Armenia cũng được thay thế do lý do cá nhân và quốc tịch không hợp lệ.

Cuộc thi chứng kiến sự trở lại của nhiều quốc gia sau nhiều năm vắng bóng như: Cuba, Fiji, Hong Kong (Trung Quốc) và Senegal, cùng với lần đầu tham dự như Belarus, Eritrea, United Arab Emirates...

Kỳ Duyên chia sẻ đã tự trang điểm cho bán kết:

Tại vòng bán kết, các thí sinh sẽ trình diễn trang phục áo tắm, dạ hội. Trước đó, các người đẹp đã trải qua phỏng vấn kín với ban giám khảo.

Kết quả từ đêm bán kết sẽ xác định 30 người vào chung kết, bao gồm 1 đại diện được khán giả bình chọn và 4 "nữ hoàng châu lục". Sau đó, 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiến vào phần thi áo tắm, tiếp đến là dạ hội và cuối cùng là phần thi ứng xử để tìm ra người chiến thắng.

Đêm thi bán kết có sự tham gia của hội đồng giám khảo quốc tế với những gương mặt nổi bật như Emilio Estefan - nhạc sĩ người Cuba, Eva Cavalli - nhà thiết kế thời trang và Lele Pons - ca sĩ người Mỹ gốc Venezuela... Đặc biệt, nhà thiết kế Michael Cinco từ Philippines và Romero Britto - nghệ sĩ người Brazil, cũng góp mặt trong ban giám khảo...

Miss Universe 2023 Sheynnis Palacios và Miss Universe 2022 R'bonney sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn dắt đêm thi bán kết.

Không khí tổng duyệt bán kết Miss Universe 2024:

Minh Nghĩa