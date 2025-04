Gia đình chịu áp lực vì tin đồn

Liên quan đến tin đồn người phụ nữ tên T.T.T.N. sát hại 2 con để trục lợi bảo hiểm, chiều 4/4, PV VietNamNet đã tìm gặp chị N.T.B.T. (SN 1989, ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là cô ruột của 2 cháu bé tử vong, để tìm hiểu vụ việc.

Chị T. cho biết, 2 ngày nay chị rất buồn phiền vì vụ việc chưa rõ ràng nhưng các trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin, hình ảnh không chính xác khiến gia đình chịu rất nhiều áp lực.

Chị T. khẳng định, không có việc cháu gái (con thứ 3 của chị N.) biết mẹ định hạ sát nên nhờ mình báo công an.

"Tôi có gặng hỏi, cháu nói: 'Mẹ không làm điều gì sai trái với con cả'. Mới đây, tôi cũng không đi trình báo công an như trên mạng nói", chị T. cho biết.

Theo chị T., anh trai mình (chồng của chị N.) làm nghề lái xe và mất vì bệnh xơ gan vào năm 2019, để lại 4 người con. Sau khi anh trai chị T. qua đời, chị dâu không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên xa nhà nên gửi đứa con nhỏ cho chị T. chăm sóc.

Về cái chết của 2 đứa cháu nhỏ, chị T. cho biết, năm 2021, con trai út của chị N. (SN 2019) mất và đến đầu năm 2023, con trai kế út (SN 2017) cũng qua đời. Cả 2 cháu bé cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước.

"Khi cháu đầu mất, gia đình không nghi ngờ gì vì nghĩ đó là sự rủi ro, nhưng khi đứa thứ hai mất, thấy trùng hợp quá nên tôi đã đi báo công an địa phương để làm sáng tỏ. Sau khi có kết luận cháu bị ngạt nước tử vong, từ đó đến nay, gia đình không đề nghị điều tra lại sự việc hay gì nữa", chị T. nói.

Chị T. chia sẻ với PV VietNamNet về vụ việc. Ảnh: Hà Nam

Chị T. cho biết thêm, những ngày qua, khi sự việc được lật lại, chị mong muốn cơ quan công an làm sáng tỏ, nếu có khuất tất có thể lấy lại công bằng cho cháu của chị, để cháu ra đi thanh thản.

"Trường hợp không phải, cũng giải tỏa được lời đồn thổi không tốt của dư luận ở địa phương đối với chị dâu tôi từ mấy năm nay", chị T. nói.

Chị T. bày tỏ, mong mọi chuyện sớm kết thúc để 2 người cháu đang học lớp 11 và lớp 9 có thể tiếp tục tập trung cho việc học vì những ngày qua các cháu đang phải chịu rất nhiều áp lực.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Đình Hải, trưởng khối phố nơi chị N. sinh sống cho biết, chị N. thường vắng mặt tại địa phương nên ông cũng không biết người phụ nữ này làm nghề gì để sinh sống.

Trong năm 2021 và 2023, sau khi xảy ra cái chết của 2 cháu bé con chị N., người xưng là bên bảo hiểm nhân thọ có đến gặp ông để xác minh. Ông Hải cũng nói rằng gia đình có thông tin về việc các cháu bị ngã vào xô nước như vậy, thực hư ra sao thì ông không rõ.

Ông Nguyễn Đình Hải cho biết, 2 ngày qua, người dân liên tục bàn tán về câu chuyện chưa rõ thực hư này. Ảnh: Hà Nam

Sẽ xử lý người chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 3/4, trên mạng xã hội lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng về việc một người phụ nữ tên T.T.T.N. bị cho sát hại 2 con để trục lợi bảo hiểm nhân thọ ở Quảng Nam.

Trưa cùng ngày, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều clip ghi lại hình ảnh Công an Quảng Nam đến nhà một phụ nữ ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) làm việc. Sau đó, cơ quan chức năng đưa người phụ nữ này lên ô tô đi.

Tin đồn trên đã được nhiều người chia sẻ, phát tán tràn lan trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Nam) răn đe N.B.H. (SN 2010) vì livestream phát ngôn về vụ việc không đúng sự thật trên Tiktok. Ảnh: C.A

Trả lời báo chí, lãnh đạo Công an Quảng Nam cho biết, vụ việc này (2 cháu bé tử vong - PV) đã diễn ra từ lâu và hiện chưa thể xác nhận là vụ án "mẹ giết con".

Trước đó, Công an huyện Thăng Bình đã điều tra và không khởi tố vụ án. Vừa qua, công an cấp huyện giải thể, khi chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh nhận thấy vụ việc còn có nhiều điều nghi vấn nên cho kiểm tra lại.

Do đó, việc những ngày qua có nhiều người dân livestream, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng về vụ việc là không đúng sự thật và sẽ bị xử lý.