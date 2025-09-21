Đầu năm 2024, sau kỳ nghỉ trở về nhà, ông Ngô - cư dân khu chung cư ở Quảng Châu (Trung Quốc) - bất ngờ phát hiện ngoài cửa sổ phòng ngủ của mình có một mái tôn dựng trái phép của nhà hàng xóm, phía trên là 4 cục nóng điều hòa.

Dù đóng kín cửa, hơi nóng và tiếng ồn từ dàn điều hòa vẫn ùa vào, khiến gia đình ông mất ngủ, không thể mở cửa sổ để thông gió. Những ngày mưa, tiếng nước rơi dồn dập trên mái tôn càng khiến tình trạng trở nên tồi tệ.

4 cục nóng điều hòa của nhà hàng xóm tầng dưới lắp sát cửa phòng ngủ nhà ông Ngô. Ảnh: QQ

Kết quả đo đạc cho thấy có cục nóng chỉ cách cửa sổ khoảng 30cm, cách giường ngủ 1,5m. Ban quản lý tòa nhà xác định đây là công trình vi phạm, song không có quyền cưỡng chế.

Chính quyền địa phương cũng từng ban hành quyết định xử phạt, yêu cầu tự tháo dỡ, nhưng chủ hộ tầng dưới - ông Vương - kiên quyết không chấp hành.

Không chỉ vậy, ông Vương còn lớn tiếng đe dọa “nếu cưỡng chế sẽ làm loạn cả khu”, thậm chí cho người đổ keo vào ổ khóa cửa nhà ông Ngô để trả thù. Vụ việc bị bỏ ngỏ.

Mái che cách cửa sổ tầng trên khoảng 0,9m. Ảnh: QQ

Hơn 1 năm trải qua tình trạng này, gia đình ông Ngô chịu không ít phiền phức, mệt mỏi. Ông tiếp tục trình báo vụ việc lên chính quyền.

Ngày 18/9/2025, cơ quan quản lý đô thị đã dán thông báo cưỡng chế tại nhà ông Vương. Theo quyết định, mái tôn thép có diện tích gần 15m2 do ông này xây dựng vi phạm Luật Quy hoạch đô thị Trung Quốc, sẽ bị tháo dỡ sau ngày 24/9.

Cục nóng điều hòa phả hơi khiến nhà ông Ngô khó chịu suốt 1 năm. Ảnh: QQ

Tuy nhiên, ông Ngô vẫn lo ngại, thời điểm cụ thể thi hành cưỡng chế chưa được thông báo, và việc xử lý 4 cục nóng điều hòa lắp sai quy chuẩn cũng chưa có phương án rõ ràng. Thời gian kéo dài, cục nóng tỏa ra, cuộc sống của gia đình ông Ngô càng bị ảnh hưởng, thông tin từ QQ.