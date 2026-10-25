Diva Hồng Nhung hay gọi vui đây là "vườn treo" vì khu vườn xanh mướt này nằm trong căn penthouse rộng 450m2 ở tầng 21 chị sở hữu tại TPHCM.

Năm 2024, diva Hồng Nhung dọn về penthouse rộng 450m2 kết cấu 2 tầng thuộc chung cư cao cấp tọa lạc tại phường Thảo Điền, TPHCM. Với vị trí ven sông Sài Gòn, từ ban công ở tầng 21, căn hộ đón gió, nắng và mang lại tầm nhìn bao quát một góc thành phố.

Bên cạnh không gian sống đậm hơi thở nghệ thuật và cá tính của nữ chủ nhân, điểm nhấn ấn tượng nhất của penthouse là khu vườn xanh mướt, đủ sức chinh phục tất cả nghệ sĩ, bạn bè từng đến nhà diva chơi.

Hồng Nhung hãnh diện khoe vườn xanh mướt

Hồng Nhung nói dù từng đi và sống tại nhiều nơi trên thế giới, khu vườn luôn có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống chị. Với diva, mảnh vườn "đầy ngẫu hứng và tự do" này là nơi cho chị nguồn cảm hứng sáng tạo lớn lao; "an trú" thân tâm, cảm xúc; nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần và giúp Hồng Nhung "chữa lành" những tổn thương trong cuộc sống.

Do đặc thù của loại hình chung cư, căn hộ vốn không có nhiều diện tích để làm vườn. Với thiết kế thông minh, khu vườn khai thác tối đa phần sân của 2 mặt ngôi nhà, tạo thành những mảng xanh hợp lý, chính giữa là lối đi lát đá và một khoảng sàn gỗ - nơi Hồng Nhung thường nằm sưởi nắng, tập yoga, đọc sách, thiền và tập hát. Diva còn cho lắp ban công kính, tạo cảm giác gần như không có sự ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Hồng Nhung tắm nắng trong "vườn treo". Ảnh: FBNV

Hồng Nhung cho biết vốn thích chăm chút nhà cửa từ xưa. Kiếm được bao nhiêu tiền, chị dành phần lớn cho nơi ở sao cho không gian sống thoải mái, tự nhiên nhất có thể thay vì mua các vật dụng, nội thất xa hoa.

Đặc biệt, vườn này có lối đi thông thẳng đến phòng tắm với không gian mở, biến khu này thành "spa tại gia" với phong cảnh hữu tình, luôn lộng gió, khô ráo và ngập hương hoa. Hồng Nhung thường hái hoa tươi cắm vào lọ, bố trí cạnh bồn tắm để vừa ngâm mình vừa đọc sách và thưởng thức hoa thơm.

Hồng Nhung thu hoạch quả, lá trong vườn

Vườn nhà Hồng Nhung trồng đa dạng cây từ cây cảnh, cây ăn quả, rau xanh đến hoa, tạo nên tổng thể xanh mát với nhiều tầng lớp sinh động. Chị thích nhất ra vườn thu hoạch mướp, thanh long, táo, chuối, cà chua, dâu tằm...

Do cây được trồng tự nhiên ở độ cao hơn 80m so với mặt đường, diva có thể thoải mái ăn trực tiếp quả vừa hái. "Hạnh phúc biết bao khi có thể tự tay thu hoạch những món quà thiên nhiên từ vườn nhà", chị chia sẻ trong một video hái quả.

Hồng Nhung tập yoga trong vườn để giảm tình trạng sưng cơ mặt do tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư

Từ khi có vườn, Hồng Nhung càng mê cắm hoa. Chị thường tận dụng thân cà chua khô sau khi thu hoạch làm vật liệu cắm hoa. Thú vui tao nhã còn là bí quyết giúp nữ ca sĩ tìm bình yên cho tâm hồn, tránh xa cơn nóng giận.

"Dù chỉ cắm theo ý thích nhưng đó là cách tôi ứng xử với những điều tiêu cực, vì sẽ không có bình hoa nào đẹp nếu tâm hồn chúng ta không thư thái", diva giải thích.

Mi Lê

Ảnh, video: FBNV