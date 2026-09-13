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Sao Việt 13/9: Diva Hồng Nhung sành điệu dạo phố Paris, Pháp. 

Loạt clip đồng ca của Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho; Đại tá, NSND Hồng Hạnh và các nghệ sĩ bất ngờ gây sốt, thu hút hàng chục nghìn lượt thích.

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Diễn viên Vân Trang và chồng doanh nhân đưa các con đi chơi.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân dạo vườn lê ở Hàn Quốc.

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Ca sĩ Hồ Lệ Thu yêu cuộc sống "hôm nay ở TPHCM, ngày mai ở Beverly Hills (California, Mỹ)".
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Gia đình kiện tướng Khánh Thi - Phan Hiển chụp bộ ảnh mới.
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Danh hài Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ tề tựu mừng sinh nhật mẹ.

Ca sĩ Mỹ Tâm vui mừng khi nghe tin ca sĩ Tùng Dương sẽ tổ chức concert ở SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

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Vợ chồng hoa khôi Thu Hương tổ chức đính hôn cho con trai ở Mỹ.
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Ca sĩ Mỹ Lệ tạo dáng bên cây sang kết quả đỏ rực mắt. 

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Tú Liên

Ảnh: FBNV