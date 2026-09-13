Động thái lạ của Nhã Phương trong lúc Trường Giang liên tục bị réo tênNhững ngày gần đây, Trường Giang liên tục trở thành từ khóa nóng trên các diễn đàn mạng xã hội khi nhiều đoạn video cũ của anh được chia sẻ trở lại. Giữa những tranh luận trong quá khứ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nhã Phương có động thái mới gây chú ý.
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Tú Liên
Ảnh: FBNV