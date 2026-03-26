Ngày 24/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội “Rửa tiền” quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, cả hai đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Vương Lê Vĩnh Nhân. Ảnh: Onus

Tiền thân của Onus là VNDC, được Vương Lê Vĩnh Nhân sáng lập và bắt đầu hoạt động từ 1/7/2019, thuộc công ty VNDC Holding Pte. Ltd đăng ký tại Singapore và hoạt động tại Cần Thơ. Đến 3/2020, VNDC chính thức được đổi tên thành Onus và được điều hành bởi ông Trần Quang Chiến, lúc này trụ sở làm việc được chuyển về Hà Nội.

Vương Lê Vĩnh Nhân (hay còn gọi là Eric Vương – sinh năm 1984) bắt đầu khởi nghiệp ở mảng dược phẩm, tuy nhiên sau đó chuyển hướng sang công nghệ và Fintech.

Tháng 9/2009, Vương Lê Vĩnh Nhân thành lập kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TRUSTpay (TRUSTpay Group), hoạt động trong lĩnh vực giải pháp thanh toán và công nghệ tài chính (Fintech), sau đó mở rộng sang đầu tư, thương mại điện tử và quản lý quỹ.

Trước làn sóng công nghệ Blockchain, đặc biệt là trong lĩnh vực “crypto” (tiền số) giai đoạn 2017 trở lại đây, các đồng tiền số như Bitcoin, Ethereum tăng vọt đã thôi thúc Vương Lê Vĩnh Nhân chuyển qua lĩnh vực này bằng cách thành lập công ty VNDC.IO, đây là một tổ chức phát triển đồng stablecoin VNDC với tỉ lệ quy đổi (1 VNDC = 1 đồng Việt Nam).

Bên cạnh VNDC, TRUSTpay, Vương Lê Vĩnh Nhân còn tham gia điều hành và sáng lập rất nhiều công ty liên quan, như tháng 8/2018, ông trở thành Chủ tịch HĐQT của HVA Group, sau đó rời khỏi vị trí này vào tháng 6/2020 nhưng vẫn là Thành viên HĐQT công ty. Đến tháng 8/2022, ông trở lại ghế Chủ tịch HVA Group.

Tháng 10/2020, ông còn đầu tư vào công ty Hanagold, nền tảng mua bán, đầu tư và tích lũy vàng online với công nghệ NFC, cùng ông Phạm Hữu Sơn và bà Ngô Thị Thảo (HanaNgo), trong đó bà Thảo là người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc.

Năm 2022, Vương Lê Vĩnh Nhân là đồng sáng lập và đảm nhiệm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FundGo, góp phần hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đến tháng 11/2022, công ty cổ phần Công nghệ Chuỗi khối OnusChain được thành lập với 3 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH MTV TrustGroup (30%), Vương Lê Vĩnh Nhân (20%) và Trần Quang Chiến (50%). Vương Lê Vĩnh Nhân tính đến cuối năm 2025 còn là Chủ tịch HĐQT OnusChain cùng TrustGroup và HVA Group.

Tháng 9/2025, Vương Lê Vĩnh Nhân tiếp tục lập công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số DNEX. Doanh nghiệp này hướng tới việc cung cấp dịch vụ sàn giao dịch theo Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Tuy nhiên, vốn điều lệ của DNEX chỉ 2 tỷ đồng, cách rất xa so với mức 10.000 tỷ đồng theo quy định.

Theo tìm hiểu, Vương Lê Vĩnh Nhân còn tham gia sáng lập và đầu tư vào hàng chục công ty khác nhau và đều có liên quan đến Onus, HVA hay quỹ đầu tư khởi nghiệp Fundgo.

Trần Quang Chiến. Ảnh: Onus

Trần Quang Chiến (sinh năm 1991) bắt đầu được giới đầu tư tiền số biết đến khi giữ vai trò Giám đốc điều hành (CEO) của Onus vào năm 2020.

Trước đó giai đoạn 2017-2019, ông là người sáng lập ra công ty CyStack, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng. Ông đồng thời tham gia với vai trò cố vấn và thành viên hội đồng quản trị.

Kể từ khi giữ vai trò điều hành Onus, ông đã thúc đẩy phát triển ứng dụng đầu tư tiền số này phát triển một cách nhanh chóng, đặc biệt giai đoạn “uptrend” trong khoảng năm 2021-2022. Rất nhiều dự án tiền số được niêm yết trên nền tảng này và có dự án nhận đầu tư hàng chục triệu USD. Đồng thời, số lượng người dùng tăng lên nhanh chóng, đến năm 2025, nền tảng này đã có hơn 7 triệu người dùng trên toàn cầu.

Đặc biệt, năm 2022, ông Chiến sáng lập ra OnusChain, nền tảng blockchain layer 1 hướng đến hệ sinh thái khởi nghiệp và tài chính số cho người Việt.

Vào đầu năm 2025, xuất hiện thông tin Vemanti Group (tập đoàn đầu tư Mỹ) đã đạt thỏa thuận mua lại 51% cổ phần của XPLOR (công ty mẹ ONUS tại Singapore) và dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% vào tháng 10/2025.

Thương vụ này nhằm tích hợp ONUS vào hệ sinh thái tài chính của Vemanti để niêm yết trên NASDAQ, thúc đẩy mở rộng quốc tế và phát triển stablecoin USD.

Sau khi công bố thương vụ thành công, Trần Quang Chiến đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành ONUS Labs và sau đó tham gia vào HĐQT của công ty HVA.