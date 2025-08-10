Mẹ khóc rất nhiều khi con gái tiết lộ bí mật

Lê Nhân (SN 1997, quê Bình Định, nay là Gia Lai) từng có lúc nghĩ cuộc đời mình giống như trò đùa của số mệnh.

Nhân là con gái út trong một gia đình có 7 anh em, phía trên là 6 người anh trai. Ba mẹ cô cố sinh đến lần thứ 7 vì mong có một mụn con gái. Thế nhưng, cô con gái duy nhất của gia đình lại bị “bà mụ nặn nhầm”.

Lê Nhân nhận ra mình khác biệt từ khi còn nhỏ. Nhân không thích chơi búp bê, nhảy dây... hay những trò chơi của con gái. Trái lại, Nhân thích chơi bắn bi, đập gỗ, leo trèo... hòa mình vào nhóm mười mấy cậu con trai.

Lê Nhân (bên trái) và Bé Em

Vào cấp 2, Nhân vẫn để tóc tém. Mãi sau này, Nhân mới để tóc dài và đó là lúc cô nhận ra mình có cảm xúc đặc biệt với người cùng giới. Năm 16 tuổi, khi ra đời bươn chải, Nhân thực sự hiểu mình muốn gì.

“Năm 17 tuổi, tôi công khai với mẹ. Tôi nói, mình không giống như giới tính được sinh ra và muốn yêu con gái. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Kể từ đó, mỗi lần tôi về quê chơi, mẹ đều thủ thỉ những điều khác lạ.

Mẹ bảo tôi như vậy thì phải thật giàu có mới có thể cậy nhờ các cháu lúc về già. Có lúc mẹ bảo tôi ‘quay đầu là bờ con ạ. Con sống như vậy, sau này già cả bệnh tật lấy ai chăm...’”, Lê Nhân kể.

Có thời gian, Nhân sống trong dằn vặt vì không thể trở thành cô con gái đúng nghĩa của mẹ. Nhưng rồi Nhân quyết định, nếu không thể thay đổi cảm xúc của mình thì phải sống thật tốt, thật hạnh phúc để mẹ an lòng.

“Tôi luôn tâm niệm phải có một mái ấm đủ đầy với tiếng cười con trẻ để mẹ thấy rằng, dù là giới tính, hình hài nào tôi cũng có thể sống hạnh phúc”, Nhân tâm sự.

Tổ ấm đủ đầy của hai cô gái

Thế nhưng, hành trình đó chẳng mấy dễ dàng. Nhân từng trải qua 3 mối tình, trong đó có một mối tình “khắc cốt ghi tâm” kéo dài nhiều năm nhưng chẳng đi đến đâu.

Cho đến khi gặp được Nguyễn Thị Bé Em (SN 1991, quê Hậu Giang, nay là thành phố Cần Thơ), Lê Nhân mới thực sự có tổ ấm đủ đầy.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Cặp đôi quen nhau vào dịp Giáng sinh năm 2020, khi đó Bé Em vừa chia tay mối tình 10 năm. Đều mang trong lòng những tổn thương về chuyện tình cảm, họ dễ dàng thấu hiểu nhau từ lần gặp đầu tiên.

Ngày về ra mắt, Nhân nghe mẹ Bé Em nói với con gái: “Con khùng hay gì? Yêu 10 năm vẫn bỏ giờ lại dẫn về một người như vậy nữa? Con chưa đủ khổ à?”. Nhưng rồi, với tấm lòng bao dung của một người mẹ, bà vẫn chấp nhận cho họ quen nhau.

“Qua hôm sau, mẹ Bé Em nắm tay hai đứa nói ‘thôi hai đứa thương nhau thì nhớ chăm sóc, đùm bọc lấy nhau. Nhân gọi mẹ là mẹ luôn đi, không cần gọi cô nữa’. Câu nói ấy khiến tôi xúc động.

Kể từ đó, chúng tôi xác định gắn bó lâu dài với nhau mà để đi được đường dài thì phải cho hai bên gia đình thấy được sự gắn kết cũng như tương lai của hai đứa. Thế nên, chúng tôi quyết định sinh con”, Nhân nói.

Năm 2023, cặp đôi vào bệnh viện tiến hành IVF (thụ tinh nhân tạo) theo diện mẹ đơn thân. Họ nhờ bạn bè, người thân đổi mẫu tinh trùng với bệnh viện, sau đó kết hợp với trứng của Bé Em để tạo phôi. Bé Em cũng là người mang thai, sinh nở.

Theo sự hướng dẫn của bác sĩ, Lê Nhân trực tiếp tiêm kích trứng cho bạn đời. Mỗi mũi tiêm đều để lại vết bầm trên bụng Bé Em khiến Nhân xót lòng. Họ thất bại trong lần đầu chuyển phôi.

Trong lần chuyển phôi thứ hai, Bé Em may mắn đậu 2 thai. Nhân hạnh phúc đến mức run rẩy. Nhân nói với người thương: “Hành trình vừa qua, em đã quá vất vả. Quãng thời gian sau này, hãy để anh gánh vác và bù đắp tất cả cho em”.

Hai con gái là động lực sống của cặp đôi

Tết Đoan ngọ năm 2024 (mùng 5 tháng 5 âm lịch), Bé Em trở dạ và hạ sinh được 2 bé gái ở tuần thai 34. Vì sinh non, cặp song sinh đã được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt, một bé được về sau 4 ngày, còn một bé phải ở lại viện cùng mẹ 1 tuần.

Những ngày đó, Lê Nhân không rời vợ con nửa bước. Hơn bao giờ hết, Nhân biết mình đã tìm thấy điều xứng đáng để quan tâm và yêu thương hơn cả bản thân mình.

Lê Nhân và Bé Em trở thành cha mẹ toàn thời gian. Sự xuất hiện của cặp song sinh khiến cuộc sống của họ xáo trộn nhưng cũng đầy mới mẻ và hạnh phúc.

Hàng ngày, Bé Em chăm sóc con cái, lo toan cơm nước, nhà cửa, còn Lê Nhân tập trung cho công việc. Buổi tối và ban đêm, họ thay phiên nhau cho con uống sữa, dỗ con ngủ... Không ít lần, cả hai cùng ngắm con ngủ say, lòng trào dâng hạnh phúc.

“Từ ngày có con, chúng tôi hầu như không cãi nhau, bao nhiêu yêu thương đều dồn hết cho hai đứa nhỏ. Giờ đây, chúng tôi đã có sợi dây liên kết bền chặt nên tổ ấm càng thêm vững vàng”, Nhân kể.

Nhân cũng hạnh phúc hơn khi thấy mẹ an lòng, không còn quay quắt với câu hỏi “Con sống như vậy sau này già cả, bệnh tật lấy ai chăm?”. Nhân đã cho mẹ thấy, mình tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.

