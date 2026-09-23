Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Delhi, Ấn Độ, đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng, gần khu vực Shakti Nagar Gol Chakkar, khi chiếc Maruti Suzuki WagonR gặp tai nạn trong lúc vượt xe ở tốc độ cao.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc WagonR di chuyển nhanh và vượt một xe điện ba bánh đang chạy ở làn bên trái. Sau khi vượt qua phương tiện này, tài xế tiếp tục phát hiện một xe điện ba bánh khác phía trước nên chuyển hướng sang làn bên phải, ngay trước đầu chiếc xe có camera hành trình.

Tài xế WagonR sau đó liên tục đánh lái để tránh va chạm. Tuy nhiên, do xe đang chạy với tốc độ cao, thao tác chuyển hướng đột ngột khiến chiếc xe mất kiểm soát. Sau một lần đánh lái sang phải rồi chuyển hướng ngược lại, chiếc WagonR tiếp tục chao đảo và lật nhào, đâm vào dải phân cách.

Chiếc xe trượt một đoạn trên mặt đường trước khi dừng lại. Phần kính chắn gió và một số cột trụ bị vỡ trong quá trình xe lật. Đáng chú ý, một hành khách ngồi phía sau kẹt nửa thân người ra ngoài qua kính chắn gió phía sau. Phần đầu của người này gần như chạm sát mặt đường khi chiếc xe tiếp tục trượt.

May mắn, đầu của hành khách không va chạm với mặt đường, dải phân cách hoặc các vật thể khác. Sau khi chiếc WagonR dừng lại, một số người bên trong xe tìm cách thoát ra qua cửa sổ bên hông, vốn hướng lên trên do chiếc xe nằm nghiêng. Những người có mặt tại hiện trường sau đó hỗ trợ lật chiếc xe trở lại để đưa các hành khách còn lại ra ngoài.

Hình ảnh sau vụ tai nạn cho thấy phần đầu bên trái, nóc xe và khu vực phía sau bên trái của WagonR bị hư hỏng nặng. Các cột trụ của xe chịu lực tác động lớn trong quá trình va chạm và lật nhào. Dù chiếc xe bị biến dạng, thông tin từ bài đăng cho biết những người ngồi bên trong không bị thương nặng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy rủi ro khi tài xế thực hiện các thao tác vượt xe và chuyển làn đột ngột ở tốc độ cao. Trong tình huống này, việc liên tục đánh lái để tránh phương tiện phía trước khiến chiếc WagonR mất ổn định, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Theo Cartoq

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