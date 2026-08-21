Vượt qua lầm lỡ, giữ bình yên buôn làng

Vượt qua lầm lỗi, những người từng bị lôi kéo đã tích cực vận động bà con chấp hành pháp luật, đoàn kết, xây dựng cuộc sống ổn định. Ảnh: Ngọc Thu

Từ những lầm lỗi

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của dân làng, các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá Nhà nước đã tuyên truyền xúi giục phục hồi “Tin lành Đê ga”, tổ chức họp nhóm với nhiều luận điệu xuyên tạc.

Tự do tôn giáo là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nhưng “Tin lành Đê ga” không phải là tôn giáo. Đó là hoạt động chống phá chính quyền, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc.

Theo thống kê, năm 2023, xã Phú Thiện có 69 hộ/308 khẩu được xác định tham gia các hoạt động liên quan đến các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá Nhà nước.

Lực lượng Công an xã Phú Thiện tiếp xúc, vận động ông Siu Phoar tham gia tuyên truyền người dân từ bỏ Tin lành Đê ga trở về sinh hoạt tôn giáo thuần tuý. Ảnh: Ngọc Thu

Ở thôn Plei Rbai, xã Phú Thiện, ông Siu Phoar đã từng có thời gian tin theo những lời dụ dỗ của các phần tử xấu, bỏ bê công việc nương rẫy, tham gia các hoạt động liên quan “Tin lành Đê ga” với hình thức tu tại gia và là một trong những đối tượng cầm đầu, cốt cán trong thôn Plei Rbai.

Qua nhiều lần tiếp xúc, ông Siu Phoar được lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích rõ bản chất và nhận ra những hoạt động sai trái, ông quyết định từ bỏ, trở về với gia đình, tập trung lao động sản xuất, góp sức xây dựng buôn làng bình yên.

Cũng từng bị kẻ xấu lôi kéo, ông Siu Á ở thôn Plei Kual đã tin lời kẻ xấu nhồi nhét vào đầu tư tưởng “không phải làm việc vất vả mà vẫn có cái ăn, cái mặc, cuộc sống sung sướng”. Vì thế, ông từ bỏ tôn giáo đang sinh hoạt để tham gia hoạt động “Tin lành Đê ga”.

Với sự kiên trì tuyên truyền vận động của lực lượng chức năng, dần dà, ông Siu Á nhận ra những luận điệu phi lý của kẻ xấu. Ông Siu Á từ bỏ “Tin lành Đê ga” và vận động nhiều người từng lầm lỡ trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

Trở về để xây dựng cuộc sống bình yên

Trước việc các đối tượng xấu lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết của một số người DTTS để lừa phỉnh bà con nhóm họp “Tin lành Đê ga” nhằm mục đích chống phá chính quyền, năm 2023, mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” đã được triển khai điểm tại huyện Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện).

Mô hình hoạt động có sự đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng như: Vận động cá biệt, tổ chức họp dân, phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền.

Đặc biệt là phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo, Người có uy tín để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần tuý. Qua đó, giúp họ yên tâm lao động, sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Theo Thượng tá Mã Ngọc Lâm, Trưởng Công an xã Phú Thiện, lực lượng an ninh công an thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình, phối hợp với già làng, trưởng thôn tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, vận động bà con không nghe, không tin theo luận điệu của các đối tượng phản động.

Bên cạnh đó, những người từng lầm lỗi sau khi được cảm hóa cũng tích cực chia sẻ, giúp bà con nhận rõ bản chất lừa phỉnh của các đối tượng.

Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” của xã Phú Thiện được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Ông Siu Thuir - Bí thư Chi bộ thôn Plei Rbai chia sẻ: "Chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong các cuộc họp dân; đến tận nhà gặp gỡ, giúp người lầm lỗi trở về, hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời, thông tin, cảnh báo để bà con nhận diện những đối tượng có hành vi lôi kéo, kích động, không để bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia”.

Từ khi triển khai mô hình đến nay, lực lượng chức năng, các trưởng thôn, già làng, Người có uy tín trên địa bàn xã Phú Thiện đã vận động 40 hộ, với 218 nhân khẩu tự nguyện trở về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp.

Từ những người từng bị lôi kéo, một số người nay đã trở thành những hạt nhân tích cực trong cộng đồng, tuyên truyền, vận động bà con chăm chỉ lao động, chấp hành pháp luật, đoàn kết, xây dựng cuộc sống ổn định.

Hiện nay, ông Siu Á (thôn Plei Kual) làm chức việc của điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo của gần 300 tín đồ Tin lành Việt Nam (miền Nam). Trong quá trình sinh hoạt, ngoài việc truyền giảng về lòng yêu kính Chúa, yêu thương con người, ông còn vận động bà con chăm chỉ làm ăn, không vi phạm pháp luật.

“Mong bà con đừng nghe theo lời kẻ xấu, không tham gia các tổ chức, hoạt động tôn giáo không được Nhà nước công nhận. Tất cả chỉ là lừa bịp, chẳng mang lại lợi ích gì mà chỉ làm khổ bản thân, gia đình. Bà con hãy đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, bởi chỉ có lao động chân chính mới mang lại cuộc sống ấm no”, ông Siu Á chia sẻ.