Lắng nghe và đồng hành cùng dân

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Trung tá Y Dham Byă được phân công công tác tại Cục An ninh Tây Nguyên. Năm 2018, sau khi đơn vị giải thể, Y Dham Byă về Công an huyện Krông Búk, phụ trách công tác an ninh.

Trung tá Y Dham Byă tranh thủ gặp gỡ già làng, Người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và những tín đồ tích cực để nắm bắt thông tin

Năm 2024, Trung tá Y Dham được điều động về làm Phó trưởng Công an xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (cũ). Sau khi Công an huyện giải thể vào tháng 3/2025, anh tiếp tục được điều động về giữ chức Phó trưởng Công an xã Quảng Phú.

Lợi thế là người Ê Đê am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán và biết nói tiếng mẹ đẻ của cộng đồng mình, Trung tá Y Dham tiếp xúc, tuyên truyền, vận động bà con thuận lợi hơn.

“Với người dân, nhất là ở buôn làng vùng đồng bào DTTS, nói để bà con hiểu đôi khi quan trọng hơn việc nói thật nhiều. Một chủ trương, chính sách nếu được giải thích bằng ngôn ngữ quen thuộc, gắn với phong tục, đời sống hằng ngày, bà con dễ tiếp nhận hơn”, Trung tá Y Dham chia sẻ.

Quảng Phú là địa bàn rộng, dân số hơn 62.000 người, có 37 thôn, buôn, trong đó có 9 buôn đồng bào DTTS, chủ yếu là người Ê Đê. Đặc điểm dân cư đa dạng, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phong phú đặt ra không ít yêu cầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.

Vì thế, anh xuống buôn cùng đồng đội thường xuyên hơn. Mỗi lần về buôn không đơn thuần là công việc hành chính. Khi ngồi trò chuyện cùng người dân, khi thì gặp già làng, Người có uy tín, thậm chí có thời điểm cùng ăn, cùng ở, cùng làm để hiểu dân hơn.

“Bà con chưa hiểu thì mình giải thích, cầm tay chỉ việc. Mình giản dị, gần gũi, quan tâm hỗ trợ, bà con sẽ chia sẻ tâm tư. Khi người dân hiểu pháp luật, nhận diện cái sai, tình hình an ninh trật tự mới ổn định”, Trung tá Y Dham tâm sự.

Với Trung tá Y Dham Y Dham Byă, bảo đảm an ninh tôn giáo không chỉ bằng việc quản lý, kiểm tra mà tạo sự đồng thuận trong dân

Cách làm ấy giúp lực lượng công an phát hiện sớm mâu thuẫn, dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở. Từ tranh chấp, bất đồng trong dân đến những trường hợp có nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng. Tất cả những phát sinh ấy khi được giải quyết từ sớm sẽ hạn chế nguy cơ hình thành vụ việc phức tạp.

Hóa giải những "mầm mống bất an" ngay từ cơ sở

Trong suốt quá trình công tác, Trung tá Y Dham dành nhiều thời gian nắm tình hình tôn giáo ở địa bàn.

Mô hình “Trở về đức tin, sống tốt đời đẹp đạo” khi còn công tác ở xã Cư Suê là một cách làm thực tiễn. Thời điểm đó, hầu như thứ Bảy, Chủ nhật nào, Trung tá Y Dham cũng cùng cán bộ địa phương đến từng nhà dân để tuyên truyền. Bởi đó là thời điểm thuận lợi để gặp gỡ bà con.

"Mình phải kiên trì để bà con hiểu, không nghe theo những lời lôi kéo, dụ dỗ của kẻ xấu, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định", anh chia sẻ.

Ngoài gần dân, sát dân, Trung tá Y Dham còn chú trọng xây dựng mối quan hệ với những người có tiếng nói trong cộng đồng.

Hằng tháng, Trung tá Y Dham cùng đồng đội tranh thủ gặp gỡ già làng, Người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, những tín đồ tích cực để trao đổi và nắm thông tin. Trong các buổi sinh hoạt cùng người dân tại buôn làng, lực lượng công an lồng ghép tuyên truyền pháp luật, trao đổi những vấn đề người dân quan tâm.

Theo Trung tá Y Dham, cách phòng ngừa hiệu quả nhất là không để những mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn, không để khoảng trống thông tin trở thành cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng.

“Muốn làm tốt công tác an ninh phải cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công an là lực lượng nòng cốt nhưng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, người dân phải cùng đồng hành”, Trung tá Y Dham nhấn mạnh.

Trung tá Y Dham Byă thường xuyên xuống buôn lắng nghe từng câu chuyện của người dân

Ngoài công tác nghiệp vụ, Trung tá Y Dham cùng với tập thể cho Công an xã Quảng Phú quan tâm tổ chức các hoạt động an sinh xã hội: thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn, đồng bào DTTS các dịp lễ tết; phối hợp với chùa Hoa Nghiêm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động thiết thực ấy giúp mối quan hệ giữa chính quyền, lực lượng công an với chức sắc tôn giáo và bà con ngày càng càng thêm gắn bó.

Chính những việc làm gần gũi của anh cùng đồng đội đã hóa giải “mầm mống bất an” ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự bình yên trong từng buôn làng.