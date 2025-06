Theo nội dung clip, một đôi nam nữ đi bộ sang đường, trèo qua thanh hộ lan, bất ngờ nam thanh niên bị tàu hỏa chạy qua đâm tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h47 cùng ngày, anh Đ.H.C. (SN 2004) cùng bạn gái là C.T.K.D. (SN 2009, hộ khẩu thường trú đều tại xã Hồng Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) đi bộ từ khu trọ qua QL1A, trèo qua tôn hộ lan vào đường sắt để đến chỗ trọ của bạn chơi tại km45+550 đường sắt Bắc - Nam thuộc Tổ dân phố An Nhân (phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Bất ngờ anh C. bị tàu SE5 thuộc công ty đầu máy Hà Nội do anh M.X.T. điều khiển đi hướng Bắc - Nam đâm vào. Vụ va chạm khiến anh C. tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên bị tàu hỏa đâm tử vong. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hoàng Đông cho biết, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường, xác minh làm rõ vụ việc, khẩn trương làm các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình mai táng.