Với 550 đề cử chính thức và 20 giải thưởng thuộc 4 hạng mục, WeFamily Awards 2026 ghi nhận những cá nhân, gia đình và câu chuyện truyền cảm hứng trong cộng đồng Mẹ & Bé Việt Nam.

Một sân khấu mới cho cộng đồng Mẹ & Bé

Ngày 4/10/2026, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Festival Mẹ bầu & Em bé 2026, WeFamily Awards 2026 chính thức diễn ra thu hút hơn 4.000 khách tham dự.

WeFamily Awards hướng tới việc ghi nhận những cá nhân, gia đình và câu chuyện đang lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng Mẹ & Bé tại Việt Nam

Với chủ đề “Phi Thường Mẹ Ơi!”, giải thưởng mở rộng cách nhìn về giá trị của chữ “phi thường” trong hành trình làm cha mẹ. Đó không nhất thiết là một thành tích hay một câu chuyện được nhiều người biết đến, mà có thể bắt đầu từ những lựa chọn giản dị trong cuộc sống: người mẹ kiên trì đồng hành cùng con, người cha chủ động sẻ chia trách nhiệm gia đình, mẹ bầu biết chăm sóc bản thân hay một gia đình luôn hiện diện bên trẻ ngay trong những năm tháng đầu đời.

Lễ Vinh danh WeFamily Awards 2026 diễn ra trong khuôn khổ Festival Mẹ bầu & Em bé tại Hà Nội.

Lễ Vinh danh năm nay kết hợp giữa hoạt động vinh danh và các tiết mục nghệ thuật, với sự góp mặt của các nghệ sĩ như: Ngọc Khuê, Thơm (Da LAB), Phan Mạnh Quỳnh, Hòa Minzy,.. Các tiết mục âm nhạc góp phần tạo nên không gian giàu cảm xúc cho một Lễ Vinh danh dành riêng cho gia đình.

550 đề cử, 20 giải thưởng và những câu chuyện

WeFamily Awards 2026 gồm 4 hạng mục: Phi Thường Mẹ Ơi!, Mẹ Bé Triệu View, Nhà Mình Có Nhau và Mẹ Bầu Thảnh Thơi.

Mỗi hạng mục phản ánh một lát cắt khác nhau của đời sống Mẹ & Bé.

Nếu “Phi Thường Mẹ Ơi!” tôn vinh những người mẹ có hành trình nuôi con giàu cảm hứng, “Mẹ Bé Triệu View” ghi nhận những nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong lĩnh vực Mẹ & Bé, thì “Nhà Mình Có Nhau” đề cao sự sẻ chia và đồng hành của các thành viên trong gia đình; “Mẹ Bầu Thảnh Thơi” mang đến một góc nhìn tích cực về thai kỳ, tôn vinh những mẹ bầu chủ động chăm sóc bản thân, duy trì lối sống khoa học và tận hưởng hành trình mang thai.

Mùa đầu tiên của WeFamily Awards ghi nhận 550 đề cử chính thức, qua đó lựa chọn những câu chuyện nổi bật để trao 20 giải thưởng tại Lễ Vinh danh.

WeFamily Awards 2026 nhận được sự quan tâm và hưởng ứng từ đông đảo cộng đồng Mẹ & Bé, với sự tham gia của nhiều gương mặt được yêu mến như ca sĩ Ngọc Khuê, Hoa hậu Ngọc Hân, gia đình nghệ sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, cùng nhiều hot mom, nhà sáng tạo nội dung và các gia đình trẻ.

Sự góp mặt đa dạng từ nghệ sĩ, người nổi tiếng đến những gia đình, nhà sáng tạo đang hoạt động tích cực trong cộng đồng Mẹ & Bé cho thấy sức lan tỏa của WeFamily Awards không chỉ đến từ một sân khấu vinh danh, mà còn từ nhu cầu được kết nối, chia sẻ và ghi nhận những câu chuyện tích cực trong hành trình làm cha mẹ.

Những cá nhân và gia đình được vinh danh tại WeFamily Awards 2026 sau hành trình đề cử và bình chọn.

20 giải thưởng là 20 dấu mốc được gọi tên trên sân khấu, nhưng phía sau đó là hàng trăm câu chuyện về hành trình làm cha mẹ được cộng đồng chia sẻ và lan tỏa. Mỗi câu chuyện mang một màu sắc riêng, nhưng cùng gặp nhau ở những giá trị của yêu thương, đồng hành và sẻ chia.

Từ một sân khấu vinh danh đến dấu mốc của cộng đồng Mẹ & Bé

Sự xuất hiện của WeFamily Awards diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Mẹ & Bé tại Việt Nam ngày càng đa dạng. Trong hệ sinh thái đó, những câu chuyện về làm cha mẹ không còn chỉ được kể dưới góc độ chăm sóc con, mà ngày càng gắn với những chủ đề rộng hơn: cách cha mẹ đồng hành cùng trẻ, vai trò của người cha, sức khỏe và đời sống tinh thần của mẹ, sự gắn kết giữa các thành viên và cách mỗi gia đình tạo dựng môi trường để trẻ lớn lên.

WeFamily Awards lựa chọn chính những câu chuyện ấy làm trung tâm. Và khi những câu chuyện ấy cùng xuất hiện trên một sân khấu, khái niệm “phi thường” trở nên gần gũi hơn với mỗi gia đình.

Những khoảnh khắc tại WeFamily Awards 2026

“Những điều phi thường được tạo nên từ chính những yêu thương rất đỗi bình thường” vì thế không chỉ là thông điệp của một mùa giải. Đó là cách WeFamily Awards nhìn nhận hành trình làm cha mẹ: những giá trị lớn lao có thể bắt đầu từ sự hiện diện, sẻ chia và yêu thương được trao đi mỗi ngày.

WeFamily Awards 2026 khép lại với những cá nhân, gia đình được vinh danh, đồng thời mở ra thêm những câu chuyện về hành trình làm cha mẹ. Qua đó, giải thưởng hướng tới việc kết nối cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống gia đình.

Thanh Loan