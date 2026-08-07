Số thai phụ mắc đái tháo đường tăng vọt

Theo các khảo sát tại những bệnh viện chuyên khoa sản trên toàn quốc, tỷ lệ phát hiện đái tháo đường thai kỳ đang có xu hướng tăng vọt. Trong giai đoạn 2001-2004, tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 3-4%, nhưng đến năm 2017, con số đã tăng lên hơn 20% trên tổng số thai phụ đến khám.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nếu năm 2012, tỷ lệ thai phụ ghi nhận mắc đái tháo đường thai kỳ là 11,4%, thì đến năm 2023, con số này đã chạm mốc 28,57%.

Bên lề buổi làm việc của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang với đoàn chuyên gia Đại học Queen's Belfast (Vương quốc Anh) về dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em và phát triển Ngân hàng sữa mẹ, BSCKII Nguyễn Thùy Trang, Trưởng khoa Sản của bệnh viện đã chỉ ra nguyên nhân.

Khám thai định kỳ giúp phụ nữ phát hiện các yếu tố nguy cơ với sức khỏe của cả mẹ và bé. Ảnh: AI

Theo đó, có nhiều yếu tố kết hợp: Sự gia tăng tỷ lệ béo phì, bệnh đái tháo đường tuýp 2 ở người trẻ, chế độ ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh, tình trạng đề kháng insulin trong hội chứng buồng trứng đa nang khiến cho ngày càng nhiều bà bầu mắc đái tháo đường thai kỳ.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bà mẹ mà còn làm gia tăng nguy cơ biến chứng lúc sinh, gây khó khăn cho việc hồi phục và nuôi con bằng sữa mẹ về sau.

Liều thuốc hạ đường huyết tự nhiên

Những hệ lụy của đái tháo đường thai kỳ không dừng lại ở giai đoạn sinh nở. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Hồng Sơn (Giám đốc Trung tâm Giáo dục truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng), những phụ nữ từng mắc đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường tuýp 2 cao gấp 7 đến 10 lần trong vòng 5 đến 10 năm sau sinh so với người bình thường.

Đứng trước nguy cơ nghiêm trọng đó, bác sĩ Sơn khẳng định tạo hóa đã ban tặng cho người mẹ một "liều thuốc" tự nhiên, an toàn và vô cùng hiệu quả để đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh: đó chính là nuôi con bằng sữa mẹ.

“Quá trình tạo sữa không đơn thuần là hoạt động cung cấp thức ăn cho trẻ nhỏ mà thực chất là một quá trình chuyển hóa năng lượng mạnh mẽ bên trong cơ thể người mẹ. Trung bình, việc sản xuất sữa tiêu tốn khoảng 400 đến 500 kcal mỗi ngày, tương đương với việc người mẹ đi bộ nhanh hoặc tập thể dục ở cường độ trung bình liên tục từ 45 đến 60 phút. Nhờ đó, cơ thể có thể 'đốt cháy' calo một cách tự nhiên”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

Để tổng hợp thành đường lactose (thành phần đường chính trong sữa mẹ), các tế bào tuyến vú cần sử dụng một lượng lớn đường glucose từ máu. Việc "rút" glucose liên tục đóng vai trò hạ mức đường huyết trong cơ thể mẹ một cách tự nhiên và an toàn mà hoàn toàn không cần phụ thuộc vào thuốc. Nuôi con bằng sữa mẹ vì thế không chỉ bảo vệ sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh mà còn là chìa khóa vàng giúp người mẹ hồi phục và bảo vệ sức khỏe lâu dài.