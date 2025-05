Ngày 9/5, đại diện của nam diễn viên Won Bin lên tiếng làm rõ tin đồn liên quan đến vai trò của anh trong vụ việc gây tranh cãi giữa Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun, khẳng định chưa từng gặp cặp đôi cung cấp thông tin và không liên quan đến sự việc.

Trước đó, trong một buổi họp báo do Viện Garosero tổ chức, ông Kim Se Ui công bố đoạn ghi âm từ vợ của một người cung cấp thông tin. Trong đoạn ghi âm, người phụ nữ này bày tỏ lòng biết ơn đối với Won Bin: "Ban đầu tôi không biết anh là ai, không biết anh nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nhưng tôi đã thấy những gì anh làm. Anh lặng lẽ đến, thể hiện sự tôn kính. Sự nhân văn thầm lặng đó có ý nghĩa với chúng tôi hơn những gì anh có thể biết. Cảm ơn anh rất nhiều".

Tại buổi họp báo, Kim Se Ui nhắc lại rằng người phụ nữ này nhờ ông chuyển lời cảm ơn đến Won Bin. Tuy nhiên, thông tin mơ hồ về lý do Won Bin đến thăm cặp đôi này hoặc việc hỗ trợ của anh làm dấy lên nhiều suy đoán.

Won Bin và Kim Sae Ron.

Hôm nay, tờ Money Today đưa tin Won Bin chưa từng gặp cặp đôi cung cấp thông tin và cũng chưa bao giờ đến New Jersey, nơi họ sinh sống. Đại diện của anh khẳng định: "Chúng tôi không biết liệu 'người cung cấp thông tin' có thực sự tồn tại hay không. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao vợ của họ lại cảm ơn Won Bin. Anh ấy chỉ dự tang lễ để bày tỏ sự tiếc thương, không có bất kỳ liên quan nào khác".

Vị đại diện cũng làm rõ các tin đồn về việc Won Bin gửi một khoản tiền phúng viếng lớn đến gia đình Kim Sae Ron trong tang lễ.

Người đại diện nhấn mạnh: "Tin đồn Won Bin gửi số tiền phúng viếng lớn là không đúng. Anh ấy gửi một khoản tương đương như những người khác. Chúng tôi hy vọng sẽ không còn những nữ diễn viên trẻ tài năng như Kim Sae Ron phải kết thúc cuộc đời mình như vậy nữa. Chúng tôi cũng mong Won Bin không bị nhắc đến theo những cách kỳ lạ".

Những phát ngôn này nhằm chấm dứt các suy đoán và bảo vệ danh tiếng của Won Bin trước những thông tin thiếu căn cứ. Vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của công chúng với nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về mối quan hệ giữa các bên liên quan.

Đây là lần đầu Won Bin lên tiếng sau thời gian dài ẩn mình khỏi showbiz và bị réo tên trong các tin đồn. Nam diễn viên từng hợp tác với Kim Sae Ron trong phim The Man From Nowhere (Người vô danh tính) cách đây 15 năm - cũng là tác phẩm cuối trước khi tạm rời làng giải trí.

Won Bin rất quý mến Kim Sae Ron, thậm chí bỏ hút thuốc để không ảnh hưởng xấu đến cô khi mới 10 tuổi và duy trì thói quen này đến nay. Mặc dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, Won Bin dự đám tang của Kim Sae Ron, dẫn đến nhiều đồn đoán vô căn cứ về anh trên mạng xã hội.

Won Bin khóc trong tang lễ Kim Sae Ron:

Minh Nghĩa - Theo KRB