Tọa lạc trên khuôn viên khoảng 2.500m² ngay tại thực địa dự án TT Genesis, mặt tiền đường rộng 30m thuộc khu chung cư Đào Sư Tích, WOW Center được xây dựng theo mô hình trải nghiệm bất động sản kết hợp giữa không gian thực tế, kiến trúc, nghệ thuật và công nghệ.

Trung tâm trải nghiệm WOW Center với kiến trúc ấn tượng tại thực địa dự án TT Genesis

Thay vì chỉ giới thiệu dự án qua sa bàn và phối cảnh, khách tham quan tại WOW Center có thể trực tiếp tiếp cận vị trí dự án, quan sát không gian xung quanh và tìm hiểu các thông tin về sản phẩm, tiện ích, định hướng phát triển.

Không gian lấy cảm hứng từ “Bảo tàng Tri thức”

Theo đơn vị phát triển, WOW Center được thiết kế dựa trên ý tưởng “The Museum of Knowledge” - Bảo tàng Tri thức, nhằm cụ thể hóa định vị “Căn hộ Tri thức Nhật Bản” của TT Genesis.

Kiến trúc công trình nổi bật với những đường cong cách điệu từ biểu tượng vô cực, tạo cảm giác chuyển động xuyên suốt không gian. Ngay tại khu vực sảnh, hình ảnh những kệ sách lớn được đưa vào thiết kế, trở thành điểm nhấn gắn với thông điệp về tri thức và giáo dục.

Hình ảnh mô phỏng kệ sách đồ sộ tại WOW Center

Không gian bên trong được chia thành nhiều khu vực trải nghiệm. Hệ thống màn hình LED cong kết hợp sa bàn ứng dụng công nghệ 3D Mapping giúp tái hiện tổng thể dự án, mang đến góc nhìn trực quan hơn về các tòa tháp, cảnh quan và không gian sống.

Màn hình LED cong tạo hiệu ứng không gian đa chiều, sa bàn ứng dụng công nghệ 3D mapping hiện đại

Theo đại diện đơn vị phát triển, việc đặt WOW Center ngay tại thực địa giúp khách hàng có thể kết hợp giữa trải nghiệm công nghệ và quan sát thực tế. Đây cũng là cách dự án tăng mức độ tương tác trong quá trình khách hàng tìm hiểu sản phẩm.

Trải nghiệm dự án ngay tại thực địa

Hơn 1.000 lượt khách đến WOW Center trong ngày khai trương là một trong những điểm đáng chú ý của sự kiện.

Hơn 1.000 lượt khách trong ngày đầu tiên khai trương

Không gian trải nghiệm được kỳ vọng trở thành nơi khách hàng tìm hiểu TT Genesis trước khi đưa ra quyết định, đồng thời giúp kết nối thông tin trên bản vẽ với vị trí thực tế của dự án.

TT Genesis nằm tại khu vực phía nam TP.HCM, liền kề Phú Mỹ Hưng và trong khu vực có hệ thống trường học, tiện ích giáo dục quốc tế. TT Genesis được định vị theo mô hình “Căn hộ Tri thức Nhật Bản”, hướng tới việc xây dựng không gian sống gắn với giáo dục, tri thức và sự phát triển của các thế hệ trong gia đình.

Toàn cảnh TT Genesis thu vào một vầng sáng

Dự án được phát triển bởi liên doanh gồm TT Capital cùng các đối tác Nhật Bản như Cosmos Initia, Hinokiya Group, Koterasu Group và đối tác Singapore Vietmax Capital.

Việc đưa WOW Center vào hoạt động đánh dấu bước tiếp theo trong chiến lược phát triển TT Genesis, khi trải nghiệm trực tiếp được đặt song song với các phương thức giới thiệu bất động sản truyền thống.

WOW Center

Khu Chung cư Đào Sư Tích, TP.HCM

Đón khách từ ngày 19/9/2026.

Website: https://ttcapital.vn/

https://ttgenesis.vn/

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư TT Capital)