Sự kiện lái thử Wuling Bingo 2026 diễn ra ngày 9 - 10/5 trên toàn quốc, đánh dấu việc ra mắt phiên bản nâng cấp với chuẩn sạc CCS2.

Wuling Bingo 2026 - Giải pháp di chuyển đô thị thế hệ mới

TMT Group vừa giới thiệu Wuling Bingo phiên bản 2026 tại thị trường Việt Nam với mức giá tiếp cận tối ưu. Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, Bingo là lời giải toàn diện cho nhu cầu cá nhân hóa của người dùng hiện đại thông qua bảng màu ngoại thất thời thượng gồm Tím Pastel, Trắng Ivory, Xanh Denim và Hồng Matte.

Mẫu xe còn nâng tầm trải nghiệm người dùng với các trang bị công nghệ cao cấp như: hệ thống Camera 360 độ toàn cảnh, màn hình kép 10,25 inch, cần số điện tử sau vô lăng và tính năng Cruise Control.

Đặc biệt, với không gian nội thất linh hoạt cho phép mở rộng khoang hành lý từ 395L lên 1240L, Wuling Bingo xác lập lợi thế cạnh tranh vượt trội về tính ứng dụng trong phân khúc xe điện đô thị.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến tổng chi phí sở hữu, phân khúc xe điện giá dễ tiếp cận tại Việt Nam đang ghi nhận xu hướng tăng trưởng rõ rệt. Bên cạnh ưu thế thân thiện với môi trường, các dòng xe điện như Wuling Bingo đang dần chiếm lĩnh thị phần nhờ hiệu quả tối ưu về chi phí vận hành, bảo dưỡng, kết hợp cùng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện từ doanh nghiệp.

Ở góc độ sử dụng dài hạn, Wuling Bingo hướng tới giải bài toán chi phí vận hành cho người dùng đô thị. So với xe xăng cùng phân khúc, chi phí năng lượng của xe điện có thể tiết kiệm tới 80%, trong khi chi phí bảo dưỡng được tối giản do không sử dụng động cơ đốt trong.

Ngoài ra, cấu trúc đơn giản giúp việc sửa chữa nhanh chóng hơn, giảm thời gian xe phải dừng hoạt động cũng là yếu tố quan trọng đối với người dùng khai thác xe cho mục đích kinh doanh.

Phiên bản Wuling Bingo 2026 cũng được nâng cấp chuẩn sạc CCS2, cho phép sạc nhanh từ 30% lên 80% trong khoảng 35 phút, góp phần tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Song song với đó, hệ sinh thái xe điện Wuling Bingo đang được mở rộng với kế hoạch vận hành 2.100 trụ sạc trong năm 2026 và hướng tới 30.000 trụ sạc trên toàn quốc vào năm 2030. Mạng lưới hơn 100 xưởng dịch vụ giúp đảm bảo khả năng hỗ trợ người dùng trên phạm vi rộng.

Về độ bền, các mẫu xe Bingo được phát triển trên nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng với hàng trăm triệu xe vận hành trên toàn cầu, góp phần gia tăng mức độ tin cậy trong bối cảnh thị trường xe điện đang phát triển nhanh.

Giá từ 399 triệu và gói đặc quyền lên đến 66 triệu đồng

Wuling Bingo 2026 tạo sự khác biệt nhờ việc tích hợp chuẩn sạc nhanh CCS2 theo tiêu chuẩn châu Âu, giúp người dùng tối ưu hóa thời gian nạp năng lượng trong bối cảnh TMT Group đang thần tốc mở rộng hệ thống trạm sạc trên toàn quốc. Bên cạnh đó, nhằm khẳng định cam kết chất lượng và củng cố niềm tin khách hàng, TMT Group áp dụng chính sách bảo hành thuộc nhóm dẫn đầu thị trường: 04 năm/150.000km cho xe và 7 năm/150.000km cho pin.

Hiện tại, Wuling Bingo 2026 đã sẵn sàng bàn giao cho người tiêu dùng ngay trong tháng 5/2026 với giá niêm yết cụ thể cho từng phiên bản:

Bingo (333km): 399.000.000 VNĐ

Bingo Plus (333km): 469.000.000 VNĐ

Bingo Max (410km): 499.000.000 VNĐ

Nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận xe điện với chi phí tối ưu, TMT Group tung gói ưu đãi "đặc quyền" trị giá đến 66 triệu đồng trong giai đoạn ra mắt.

Việc kết hợp giá bán tốt và ưu đãi lớn được xem là yếu tố quan trọng giúp Wuling Bingo tiếp cận nhóm khách hàng đang cân nhắc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sở hữu phương tiện ngày càng được cân nhắc kỹ.

Đưa trải nghiệm thực tế Wuling Bingo đến gần người dùng

Trong hai ngày 9 - 10/5/2026, chương trình giới thiệu và lái thử Wuling Bingo 2026 được Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT Group) triển khai đồng loạt tại nhiều khu vực như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Khánh Hòa, Gia Lai.

Người tham gia sự kiện này có thể trực tiếp lái thử xe, trải nghiệm khả năng vận hành, các tính năng công nghệ cũng như nhận tư vấn tại chỗ.

Việc tổ chức lái thử xe trên phạm vi toàn quốc được xem là cách tiếp cận thị trường trực tiếp, giúp người dùng kiểm chứng hiệu quả sử dụng. Đây cũng là lần ra mắt chính thức phiên bản nâng cấp 2026 của Wuling Bingo tại Việt Nam, sau khi mẫu xe này đã được giới thiệu vào năm 2024 trước đó.

Với mức giá từ 399 triệu đồng, chi phí vận hành thấp và hệ sinh thái hỗ trợ ngày càng hoàn thiện, Wuling Bingo 2026 đang được định vị như một phương án tối ưu về mặt tài chính trong phân khúc xe điện đô thị.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến tổng chi phí sở hữu thay vì chỉ giá mua ban đầu, những mẫu xe như Wuling Bingo có thể mở rộng cơ hội tiếp cận xe điện, đặc biệt với nhóm khách hàng cá nhân và người dùng khai thác phương tiện cho mục đích kinh doanh trong đô thị.

