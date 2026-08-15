Khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình bứt phá thì việc phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân đi đôi với bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, chiến lược, trong đó có Nghị quyết số 18-NQ/TW về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây là đường lối chiến lược về quản trị và phát triển xã hội, định vị rõ mục tiêu lấy hạnh phúc và chất lượng sống của nhân dân làm trọng tâm.

Nghị quyết khẳng định việc thiết lập 5 trụ cột cốt lõi nhằm tạo dựng một cấu trúc xã hội phát triển bền vững cho đất nước trong tương lai.

Nền tảng văn hóa, pháp lý nghiêm minh

Nghị quyết xác định khâu đột phá chính là xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, giữ nghiêm phép nước, kỷ cương xã hội.

Một quốc gia muốn đi xa, phát triển bền vững trước hết phải là một xã hội pháp quyền, kỷ cương, có trật tự. Pháp luật không thể chỉ dừng lại ở những chế tài xử phạt đơn thuần mà phải thẩm thấu vào nhận thức, trở thành thói quen hành động tự giác hằng ngày của mỗi tổ chức, công dân.

Việc phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc cho nhân dân đi đôi với bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ. Ảnh: Tuấn Hùng

Kỷ cương xã hội bắt nguồn từ tính đi đầu, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trong cả hệ thống chính trị. Việc đẩy mạnh xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công vụ sẽ xóa bỏ thói quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu. Thực thi pháp luật nghiêm minh, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" chính là củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào Đảng, vào công lý và chế độ.

Xã hội hiện đại chỉ có thể hưng thịnh khi con người được giải phóng khỏi những nỗi bất an trực diện. Tinh thần của Nghị quyết Trung ương 3 khóa 14 chỉ rõ nhiệm vụ bảo đảm an ninh con người toàn diện và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Điều này bao quát từ việc giữ vững an ninh trật tự xã hội, đẩy lùi các loại tội phạm cho đến kiểm soát rủi ro về tai nạn giao thông, cháy nổ hay bạo lực, tệ nạn ma túy...

An toàn trong kỷ nguyên số đã được mở rộng. Đó là sự an toàn trên không gian mạng trước vấn nạn tin giả, xấu độc, lừa đảo trực tuyến… Đó cũng là việc kiện toàn lưới an sinh xã hội vững chắc để bảo vệ những người yếu thế. Khi mỗi ngôi nhà, tuyến phố, không gian sống lẫn không gian số được bảo vệ an toàn, nguồn lực sáng tạo trong nhân dân mới được kích hoạt tối đa.

Chuẩn mực của con người thời kỳ mới

Nếu kỷ cương và an toàn tạo nên khung sườn bảo vệ, thì văn minh chính là chiều sâu tâm hồn của một quốc gia.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 nhấn mạnh nhiệm vụ phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, kỷ nguyên mới. Văn minh không nằm ở những tòa nhà chọc trời, những tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, những khu phố sầm uất mà thể hiện trước hết từ văn hóa ứng xử trong mỗi gia đình, khu phố, thôn xóm, sân trường, nơi công cộng đến trách nhiệm của từng cá nhân với tập thể và cộng đồng.

Sự đầu tư cho văn hóa phải được đặt lên hàng đầu, tương xứng với phát triển kinh tế. Ngày 24/11/1946, một năm sau Cách mạng tháng Tám thành công, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy ấy của Người đến nay vẫn giữ nguyên tính thời sự.

Khi nói một xã hội văn minh là nói tới lối sống nhân văn, nghĩa tình được tôn vinh, các di sản truyền thống được bảo tồn giữa dòng chảy của thời đại. Đây là bộ lọc tự nhiên để đào thải những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, lệch chuẩn, hướng tới xây dựng hình ảnh con người Việt Nam có tri thức, giàu trí tuệ, bản lĩnh, tự chủ, tự lực, tự cường, sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Điểm mới trong tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 chính là yếu tố "hài hòa" - hài hòa giữa phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; hài hòa giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích quốc gia. Sự phát triển không thể tạo ra những hố sâu ngăn cách giàu nghèo quá lớn cũng như không thể đánh đổi môi trường sống để lấy những con số tăng trưởng trong ngắn hạn.

Hài hòa còn là sự đoàn kết, đồng thuận xã hội, sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và người dân. Một xã hội có sự cân bằng, dung hòa giữa các lợi ích sẽ tự tạo ra sức đề kháng tự nhiên trước mọi xung đột và chia rẽ. Lợi ích nhóm, bon chen, vun vén cá nhân hoàn toàn xa lạ, không có đất sống trong một xã hội văn minh, lấy sự hài hòa văn hóa làm tối thượng.

Phát triển kinh tế, tôn vinh cuộc sống văn hóa, dân chủ, công bằng xã hội, người với người là bạn, là đích đến nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc, thu nhập cao. Hình thái phát triển trong kỷ nguyên mới phải dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển ngay từ cơ sở sẽ khơi thông mọi điểm nghẽn, tạo động lực giải phóng toàn bộ năng lực sản xuất. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững sẽ quay trở lại cung cấp nguồn lực củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cấp hệ thống an sinh xã hội và đầu tư cho văn hóa giáo dục. Đó chính là quan hệ biện chứng, mối quan hệ nhân quả nhuần nhuyễn giữa phát triển kinh tế và xây dựng - tôn vinh xã hội có văn hóa.

Việc đưa nghị quyết vào cuộc sống đòi hỏi hành động đồng bộ, nói ít làm nhiều, mang lại hiệu quả thực chất. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, tự soi, tự sửa, thực hiện tốt văn hóa công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phát biểu tại Lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên tự soi, tự sửa; gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân; nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và nhân dân về kết quả công việc".

Mọi công dân tuân thủ pháp luật, ứng xử văn minh nơi công cộng cũng như trên cộng đồng mạng, giữ gìn vệ sinh môi trường, nỗ lực lao động sáng tạo, là góp phần vững chắc xây dựng nên xã hội văn minh và phát triển thịnh vượng.