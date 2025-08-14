Sáng 14/8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Ia Lốp xác nhận, địa phương đã thống nhất sẽ không nhận hoa của các tổ chức, cá nhân trong dịp Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

UBND xã Ia Lốp chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã. Ảnh: Hải Dương

Ông Hiếu cho biết, do điều kiện kinh tế địa phương đang nhiều khó khăn, đời sống bà con còn vất vả nên trong dịp Đại hội Đảng bộ xã sắp tới thay vì nhận hoa chúc mừng, địa phương đã vận động các tổ chức, cá nhân dùng số tiền mua hoa hỗ trợ cho học sinh mồ côi.

"Chúng tôi đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dùng số tiền mua hoa tặng cho đại hội để hỗ trợ ngược lại cho trẻ em mồ côi trên địa bàn. Tính đến chiều 13/8, địa phương đã vận động được 43 triệu đồng, 50 cặp sách cho các cháu học sinh mồ côi", ông Hiếu nói.

Theo lịch, Đại hội Đảng bộ xã Ia Lốp sẽ diễn ra vào ngày 15/8. Hiện công tác chuẩn bị cho đại hội đã được địa phương chuẩn bị chu đáo.

Quyết tâm đưa Ia Lốp ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn

Ông Nguyễn Văn Hiếu kiểm tra tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Hải Dương

Ia Lốp là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào cây nông nghiệp ngắn ngày nên đời sống bà con đang còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ về những thách thức hiện tại, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, địa phương đang gặp nhiều khó khăn về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn như công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn chưa đạt hiệu quả cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chất lượng giáo dục còn khoảng cách lớn so với mặt bằng chung của tỉnh; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có mặt còn hạn chế.

Về phát triển kinh tế, việc sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn bất cập; việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều, sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả chưa cao... Việc khai thác các nguồn thu trên địa bàn còn hạn chế, nhất là các nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Ông Hiếu nêu các giải pháp như: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy chính quyền vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, gắn với bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc.

"Thời gian tới địa phương sẽ khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nhằm đưa xã Ia Lốp ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn", ông Hiếu cho biết thêm.

Ia Lốp là xã biên giới cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 110km, có đường biên giới dài 1,5km, tiếp giáp với Campuchia. Diện tích tự nhiên hơn 19.000 ha, dân số 1.811 hộ và 6.518 khẩu, trong đó số hộ nghèo 989 hộ với 3.946 khẩu (chiếm hơn 54% dân số).

Xã Ia Lốp có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó số hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50%.

Ngoài ra, xã Ia Lốp là một trong những địa phương của tỉnh Đắk Lắk không nằm trong diện sáp nhập đơn vị hành chính.