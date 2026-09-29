Hai trận bán kết bóng đá nữ ASIAD 2026 đã khép lại với những kết quả đáng chú ý, qua đó xác định hai cái tên cuối cùng cạnh tranh tấm huy chương vàng của giải đấu là ĐT nữ Triều Tiên và ĐT nữ Nhật Bản.

Ở trận bán kết đầu tiên, Triều Tiên đối đầu Trung Quốc trong cuộc chạm trán giữa hai đội bóng giàu truyền thống của châu Á. Sau hiệp một giằng co và không có bàn thắng, Triều Tiên bất ngờ tạo ra bước ngoặt ở phút 53 khi Yao Wei đá phản lưới nhà, giúp đối thủ vượt lên dẫn trước.

Nữ chủ nhà Nhật Bản tranh HCV với các cô gái Triều Tiên

Có lợi thế, Triều Tiên tiếp tục duy trì sức ép và đến phút 79, Myong Yu Jong ghi bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp Triều Tiên giành quyền vào chung kết, trong khi Trung Quốc sẽ tranh huy chương đồng.

Ở trận bán kết còn lại, Nhật Bản thể hiện sức mạnh trước Hàn Quốc trong trận derby Đông Á. Sau hiệp một không có bàn thắng, Kamiya trở thành nhân vật quyết định khi lập cú đúp ở các phút 54 và 63, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Với hai chiến thắng thuyết phục, Triều Tiên và Nhật Bản sẽ tạo nên trận chung kết đáng chờ đợi của bóng đá nữ ASIAD 2026. Trong khi đó, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ bước vào trận tranh huy chương đồng.