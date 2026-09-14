Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026

BẢNG A

bang a.jpg

BẢNG B

bang b.jpg

BẢNG C

bang c.jpg

BẢNG D

bang d.jpg

Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026

BẢNG E

bang a.jpg

BẢNG F

bang b.jpg

BẢNG G

bang c.jpg

BXH các đội đứng thứ 3:

bxh xep thu 3.jpg