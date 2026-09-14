U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào ASIAD 2026 với những đối thủ hàng đầu châu lục, mở ra cơ hội chinh phục cột mốc mới cho bóng đá nam Việt Nam trên đấu trường châu Á.
Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026
BẢNG A
BẢNG B
BẢNG C
BẢNG D
Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026
BẢNG E
BẢNG F
BẢNG G
BXH các đội đứng thứ 3:
Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Cung cấp lịch thi đấu chi tiết các môn thể thao tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá Nữ ASIAD 2026 - Cập nhật lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 đầy đủ và chính xác.
Cuộc chạm trán U23 Kuwait ở trận ra quân vòng bảng môn bóng đá nam là bài kiểm tra đầu tiên cho tham vọng của U23 Việt Nam tại Asiad 2026.
Với lực lượng gần như mạnh nhất, U23 Việt Nam đủ cơ sở nghĩ đến tứ kết Asiad, thậm chí xa hơn. Có thể xem đây là bài sát hạch lớn cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.