Để hòa 1-1 ở lượt đi trên đất Tây Ban Nha, MU chơi đầy quyết tâm trong trận tái đấu Real Sociedad trên sân nhà Old Trafford.

Quyết tâm của “Quỷ đỏ” sớm nhận “gáo nước lạnh” khi De Ligt mắc lỗi khiến họ nhận bàn thua sớm trên chấm 11m. Dù vậy, đoàn quân của HLV Ruben Amorim tạo nên cuộc lội ngược dòng bằng màn hủy diệt đối thủ.

Bruno Fernandes chói sáng với cú hat-trick. Ảnh: Manchester United

Đội trưởng Bruno Fernandes trong một ngày chói sáng đã lập cú hat-trick, trong đó có hai bàn trên chấm phạt đền. Pha lập công còn lại của đại diện nước Anh thuộc về hậu vệ Dalot. Chiến thắng 4-1 đưa MU vào tứ kết với tổng tỷ số 5-2, họ sẽ đối đầu Lyon - đội đã hạ FCSB 4 bàn không gỡ ở lượt về.

Một đại diện khác của Ngoại hạng Anh cũng góp mặt ở vòng tứ kết là Tottenham. “Gà trống” đã lật ngược tình thế khi để thua 0-1 ở lượt đi và thắng 3-1 trong trận tái đấu AZ Alkmaar.

Cay đắng nhất thuộc về AS Roma khi họ thắng 2-1 ở lượt đi nhưng lại thua 1-3 trong trận lượt về trên sân Athletic Bilbao. Cũng phải nói rằng, việc phải chơi thiếu người khi Hummels nhận thẻ đỏ ngay từ phút 12 khiến đại diện Serie A không thể chống đỡ.

Lazio nghẹt thở giành vé đi tiếp khi có được trận hòa 1-1 trước Viktoria Plzen và giành quyền vào vòng sau với chiến thắng chung cuộc 3-2. Trong khi đó, Olympiacos dù có được thắng lợi 2-1 trước Bodoe/Glimt nhưng việc thua trắng 0-3 ở trận lượt đi khiến CLB Hy Lạp dừng bước ở vòng 1/8.

Ở vòng tứ kết Europa League, ngoài cặp MU vs Lyon, 3 cặp đấu còn lại gồm Lazio vs Bodoe/Glimt, Tottenham vs Eintracht Frankfurt, Athletic Bilbao gặp Rangers - đội đã hạ Fenerbahce của HLV Mourinho 3-2 ở loạt luân lưu cân não.

Theo lịch, lượt đi vòng tứ kết Europa League diễn ra vào ngày 11/4 và lượt về được tổ chức sau đó đúng một tuần (18/4), theo giờ Việt Nam.