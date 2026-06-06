Ngày 6/6, lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng cho biết đã yêu cầu Công an phường xác minh vụ nhóm người tổ chức tiệc sinh nhật với nhiều hình ảnh mô phỏng đám tang, khiêng quan tài có người nằm bên trong đi trên đường, gây xôn xao dư luận.

Nhóm người khiêng quan tài đi trên đường ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Ảnh: Cắt từ clip của người dân

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một buổi tiệc sinh nhật được cho là tổ chức trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng. Buổi tiệc được dựng rạp ngoài trời, có đông người tham dự cùng âm thanh công suất lớn.

Trong buổi tiệc này có xuất hiện quan tài, trống, đội kèn tây, bàn phúng điếu, di ảnh, người đeo tang... Khi cắt bánh kem, đội kèn tây nổi nhạc đưa tiễn, đốt vàng mã.

Đáng chú ý, một chiếc quan tài được đặt giữa khu vực tổ chức tiệc. Ba người gồm 2 nam và 1 nữ lần lượt nằm vào bên trong quan tài để đùa giỡn. Sau đó, nhiều người cùng khiêng quan tài ra giữa đường, vừa di chuyển vừa nhảy múa trong tiếng nhạc lớn.

Một số đoạn clip còn ghi lại cảnh người nằm trong quan tài bật dậy, múa theo nhạc. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng xem, dùng điện thoại ghi hình và phát trực tiếp lên mạng xã hội.