VKSND TPHCM vừa truy tố nhóm khiêng quan tài gây phản cảm trước cổng chợ Bến Thành.

Liên quan đến vụ án, 11 bị can gồm Hồ Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Thanh Xuân (vợ Quyết), Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm); Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa, Ngô Văn Ràng (cùng là nhân viên trại hòm) và Lại Hoàng Thiên Phúc (thợ chụp ảnh) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, ngày 1/3, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video có 4 người mặc đồ đen khiêng một cỗ quan tài đen, trên đó có dòng chữ trắng “Never GG”, “Die Everyday”, do tài khoản “Never GG” đăng tải.

Hồ Ngọc Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an TPHCM đã mời những người liên quan đến làm việc.

Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2024, Hồ Ngọc Tuấn lập tài khoản TikTok tên “Never GG” với mục đích kinh doanh, bán quần áo online nhưng chưa thực hiện. Đến tháng 10/2024, sau khi quen biết vợ chồng Quyết, Xuân, cả ba bàn bạc hợp tác kinh doanh.

Để nhiều người biết đến cửa hàng, Tuấn đã quay nhiều clip với các ý tưởng khác nhau, đăng lên mạng xã hội nhằm tạo hiệu ứng và tăng tương tác (câu view) nhưng không được như mong muốn. Sau đó, Tuấn nghĩ ra việc quay clip 4 người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố nhằm tạo sự kiện gây sốc, tăng view.

Tuấn đến cơ sở mai táng gặp Nguyễn Văn Thẩm để mua một quan tài với giá 3,5 triệu đồng.

Hình ảnh khiêng quan tài diễu phố gây phản cảm. Ảnh cắt từ video

Tuấn thuê Thẩm sơn lại quan tài màu đen và thuê Thẩm cùng 4 người khác (do Thẩm chọn) để khiêng quan tài quay clip, với tiền công 500.000 đồng/người.

Ngày 25/2, Tuấn gọi Thẩm chở quan tài đến studio chụp ảnh, quay video. Chiều cùng ngày, Tuấn đưa 5 chiếc áo khoác cần quảng cáo cho nhóm nhân công mặc, sau đó nhóm khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa – hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau khi quay xong, do chưa hài lòng, Tuấn đưa quan tài ra trước chợ Bến Thành để ghi hình lại và trả thêm tiền công cho Thẩm. Bốn người khiêng quan tài mặc đồ đen, trùm đầu, mang khẩu trang, khiêng quan tài có chữ trắng đi bộ dưới lòng đường, từ đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai – Trần Hưng Đạo, băng qua đèn tín hiệu hướng đến cửa Nam chợ Bến Thành, đến giao lộ tiếp theo, nơi có ôtô đợi sẵn chở quan tài về Long An.

Sau đó, Tuấn tập hợp tất cả hình ảnh, clip, dựng thành video tổng hợp rồi đăng lên tài khoản TikTok “Never GG”. Video thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ.