Ngày 13/12, UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã vào cuộc xác minh sự việc một cụ bà khóc nức nở trên xe khách nghi bị bỏ rơi.

Hình ảnh bà Th. trên chuyến xe khách. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tối 11/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ bà từ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk lên xe khách đi vào TPHCM để ở với con gái.

Khi xe khách đi được một đoạn, tài xế gọi điện thoại cho người con của bà ở TPHCM để đón mẹ nhưng người con từ chối.

Vì vậy tài xế xe khách phải đưa bà quay lại Công an phường Tuy Hòa nhờ giải quyết.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Kết quả xác minh của UBND phường Bình Kiến cho thấy, người phụ nữ trong clip là bà Nguyễn Thị Th. (74 tuổi, trú tại khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến).

Bà Th. có hai người con gái gồm chị NT.T. (trú tại khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến) và người con gái út là chị N.T.Đ. (sống tại TPHCM). Bà Th. sống cùng chị Đ. tại TPHCM.

Gần đây, bà Th. từ TPHCM về thăm con gái lớn trong khoảng 5 ngày. Đến ngày 9/12, chị T. mua vé xe để mẹ quay lại TPHCM thì xảy ra sự việc con gái út không thể sắp xếp việc để chăm sóc mẹ như trong clip.

Chị N.T.T. cho biết, gia đình chị vẫn đang trực tiếp chăm sóc và phụng dưỡng mẹ, hoàn toàn không có chuyện bỏ rơi như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Bà Th. cũng xác nhận sẽ tiếp tục ở lại sinh sống cùng con gái lớn tại phường Bình Kiến và không vào lại TPHCM.