Ngày 30/5, Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo và đang xác minh vụ người phụ nữ tố bị chồng bạo hành.

Theo công an, vụ việc được trình báo xảy ra vào ngày 28/2, song đến ngày 29/5, người phụ nữ mới gửi đơn đến cơ quan chức năng.

Chị D. đăng tải hình ảnh mình bị chồng bạo hành lên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị người đàn ông hành hung. Trong clip, nạn nhân liên tục la hét, ôm người chịu đựng.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Chị L.T.N.D. (37 tuổi, ngụ xã Krông Pắk) xác nhận là người đăng tải hình ảnh, clip lên mạng xã hội và cho biết đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Theo chị D., vợ chồng xảy ra mâu thuẫn tình cảm, chị nghi chồng có quan hệ với người khác nên nhiều lần bị hành hung khi nhắc đến chuyện này.

Người phụ nữ cho biết vụ việc trong clip xảy ra ngày 28/2, thời điểm chị mới sinh con được khoảng 2 tháng nên không trình báo cơ quan chức năng. Đến nay, chị quyết định công khai vụ việc với mong muốn được bảo vệ và xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với P.V VietNamNet, ông Phạm Văn Lập, Bí thư Đảng ủy xã Krông Pắk, cho biết địa phương đã nắm thông tin và giao công an xã xác minh, làm rõ vụ việc; quan điểm là xử lý nghiêm, không bao che.