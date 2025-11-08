Theo HK01, á hậu Lý Minh Huệ tiết lộ về góc khuất hôn nhân với ông xã - doanh nhân Trần Diệu Dương.

Cặp đôi kết hôn năm 2003, có với nhau 1 cặp song sinh. Tuy nhiên, chuỗi ngày sống chung là những bi kịch của á hậu.

Á hậu Lý Minh Huệ tố bị chồng đại gia bạo hành dã man trong nhiều năm.

Theo Lý Minh Huệ, cô không ít lần bị chồng đánh đập, dọa giết. Nam doanh nhân cũng liên tục dùng những lời lẽ xúc phạm, chi phối tinh thần cô trong suốt những năm qua.

Đỉnh điểm đầu năm nay, Lý Minh Huệ bị chồng dí dao vào cổ đe dọa. Cô đã gọi điện báo cảnh sát để nhờ bảo vệ sự an toàn cho mình.

Trần Diệu Dương bị buộc tội đe dọa hình sự và hành hung gây thương tích. Tuy nhiên, qua các phiên xét xử, phía công tố viên không tìm được bằng chứng cụ thể chứng minh hành vi của nam doanh nhân.

Người này được tuyên trắng án về tội hành hung. Lý Minh Huệ đồng thời nộp đơn ly hôn, mong muốn giải thoát khỏi "cuộc hôn nhân địa ngục".

Ava - con gái của Lý Minh Huệ và Trần Diệu Dương gần đây đăng tải 1 bài viết trên mạng xã hội, tố cáo hành vi của cha.

Lý Minh Huệ tới tòa tham dự phiên xét xử ly hôn.

"Tôi ám ảnh cảnh mẹ bị đuổi khỏi nhà, đồ đạc bị ném vào túi rác, mảnh thủy tinh vỡ vương vãi trên sàn nhà, và những vết bầm tím trên cổ, tay và vai của mẹ", Ava kể.

Cô còn cho rằng cha luôn cố gắng tẩy não mình, bắt phải quen với khái niệm "phải chịu đựng, không được phản kháng".

Lý Minh Huệ đạt Á hậu 1 Hoa hậu Hong Kong 1997 (giữa). Xa Thi Mạn (bìa phải) là á hậu 2 tại cuộc thi.

Lý Minh Huệ đạt Á hậu 1 Hoa hậu Hong Kong 1997. Sau cuộc thi, cô tham gia 1 số dự án nghệ thuật nhưng không tạo nhiều tiếng vang.

Năm 2003, cô lên xe hoa với Trần Diệu Dương, con trai út cố nhà giáo dục nổi tiếng Trần Thụ Cừ. Trần Diệu Dương là 1 nhà kinh doanh nổi tiếng thành đạt, giàu có, tài sản đạt tới hàng tỷ đô la Hong Kong.

Sau kết hôn, Lý Minh Huệ gần như rút khỏi showbiz, chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong vài bữa tiệc của giới thượng lưu.

Truyền thông đưa tin về vụ ly hôn của Lý Minh Huệ và chồng doanh nhân

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu