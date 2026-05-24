Ngày 24/5, trao đổi với báo chí, lãnh đạo phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết, địa phương đã nắm được thông tin và giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc một học sinh lớp 4 bị giáo viên dạy thêm hành hung, gây xôn xao dư luận.

Theo chị T.Đ.N. (SN 1996, trú tại phường Quy Nhơn), khoảng 15h10 ngày 23/5, chị chở con trai là cháu T.G.V. (SN 2016, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) đến học thêm tiếng Anh tại nhà riêng của một giáo viên người nước ngoài trên đường Lý Tự Trọng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Nam sinh bầm tím má được cho là bị thầy giáo đánh. Ảnh: GĐCC

Khi vào lớp, cháu V. cầm theo một món đồ chơi nhỏ và vô tình va vào tay thầy giáo khiến người này giật mình. Sau đó, thầy giáo đã ném món đồ chơi của cháu V. ra ngoài.

Cũng theo chị N, khi cháu V. cúi xuống lấy vở chuẩn bị học thì bị giáo viên dùng tay đánh vào vùng má và tai, khiến cháu choáng váng, ngã xuống nền nhà.

Phát hiện vụ việc, vợ của giáo viên này đã dùng đá lạnh chườm lên vùng bị thương cho cháu. Sau đó, người này liên hệ với chị N. để thông báo sự việc và xin lỗi.

Khi đến đón con, chị N. phát hiện nhiều vết bầm tím ở vùng má và tai của con trai nên gặng hỏi thì được biết cháu bị thầy giáo đánh. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con, tối cùng ngày, gia đình đã đưa cháu V. đến bệnh viện kiểm tra và nhập viện theo dõi. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương phần mềm vùng má và tai do tác động mạnh.

Ngay trong chiều 23/5, gia đình cháu V. đã trình báo vụ việc đến Công an phường Quy Nhơn, đề nghị điều tra, xử lý theo quy định. Thông tin và hình ảnh liên quan sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm cùng nhiều ý kiến bức xúc từ dư luận.

Làm việc với gia đình cháu bé sau sự việc, phía giáo viên giải thích nguyên nhân xuất phát từ việc cháu V. cầm một vật nhỏ có khả năng chích điện vào người thầy giáo.

Tuy nhiên, chị N. cho rằng con mình mới 9 tuổi, nếu có sai thì giáo viên chỉ nên nhắc nhở, răn dạy. Việc một người lớn dùng tay đánh mạnh vào vùng má, tai của trẻ khiến cháu sưng bầm như vậy là phản cảm và không thể chấp nhận.