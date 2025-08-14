Chiều 14/8, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc thầy V.X.T. (giáo viên tiếng Anh của trường) đến nhà một học sinh lớp 7 và đánh em thủng màng nhĩ, thầy đã có báo cáo giải trình chi tiết.

Nhà trường đã thành lập đoàn công tác để làm rõ vụ việc, đồng thời báo cáo Sở GD&ĐT. Sở cũng yêu cầu nhà trường chỉ đạo sát sao và theo dõi tình hình sức khỏe của cháu bé.

Thầy T. đến tận nhà đánh học sịnh thủng màng nhỉ. Ảnh cắt từ clip

“Hiện chúng tôi đã cho thầy T. nghỉ các công việc chuyên môn để dành thời gian cùng gia đình chăm sóc sức khỏe cho cháu. Nhà trường sẽ phối hợp với Công an xã Tây Đô để làm rõ vụ việc,” ông Tinh nói.

Ông Tinh cho biết thêm, nhà trường đang chờ kết quả điều tra của cơ quan Công an, đánh giá mức độ ảnh hưởng sức khỏe của học sinh và ý kiến từ gia đình trước khi đưa ra hình thức xử lý đối với thầy T.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, thầy T. có họ hàng với gia đình học sinh (gọi bố mẹ em là cô chú) và đã dạy kèm cho em từ năm lớp 3 đến nay.

Theo giải trình của thầy T., ngày 8/8, trong dịp hè, học sinh nói với bạn rằng “thầy dạy khó hiểu” (kèm một số từ ngữ tục tĩu). Nghe vậy, thầy T. đã đến tận nhà, trước mặt mẹ học sinh, và tát vào mặt em “để dạy dỗ ở góc độ gia đình”.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định tai trái của nam sinh bị thủng màng nhĩ, chảy máu. Hiện em được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.