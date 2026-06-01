Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhiều thiếu niên truy đuổi và hành hung. Theo thông tin ban đầu, học sinh bị hành hung đang học lớp 8 tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám; nhóm thiếu niên có hành vi hành hung là học sinh thuộc của Trường THCS Kim Tân. Cả hai trường trên đều thuộc địa bàn phường Lào Cai. Sau vụ việc, học sinh bị hành hung đã được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai.

Thông tin với phóng viên, bà Trần Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Ngay sau khi nắm được vụ việc, UBND phường đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, Công an phường tiến hành làm việc với nhà trường và gia đình các bên liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

“Quan điểm chỉ đạo của phường là sẽ xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Hiện nay, Công an phường Lào Cai đang tiến hành điều tra và sẽ thông tin kịp thời khi có kết quả", bà Dung cho biết thêm.