Ngày 21/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Trung (19 tuổi) và Nguyễn Tiến Đạt (18 tuổi, cùng trú tại xã Thượng Phúc, Hà Nội), về các tội “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm thanh thiếu niên đánh đập, làm nhục nữ sinh. Ảnh: H.N.

Trước đó, Công an xã Thượng Phúc tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nữ sinh H. (14 tuổi) về việc em bị một nhóm thanh thiếu niên hành hung, làm nhục vào tối 8/5 tại thôn Liễu Viên.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn, cãi vã qua mạng xã hội khi chơi game online giữa H. và N.B.L. (16 tuổi, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội).

Sau đó, L. bàn bạc với người yêu là Nguyễn Đắc Trung, hẹn H. đến khu vực quán game internet tại xã Thượng Phúc để “giải quyết mâu thuẫn”.

Tối 8/5, Trung rủ thêm một số thanh thiếu niên khác tham gia, trong đó có Nguyễn Tiến Đạt. Sau khi gặp H. tại khu vực quán internet, cả nhóm đưa nữ sinh đến sân đình làng Liễu Viên.

Tại đây, các đối tượng chửi bới, đe dọa, ép nạn nhân xin lỗi, đồng thời có hành vi hành hung, làm nhục và quay video.

Theo cơ quan công an, hành vi của nhóm thanh thiếu niên thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời tác động tiêu cực đến tâm lý và nhận thức của giới trẻ.

Công an xã Thượng Phúc khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc sử dụng mạng xã hội, chơi game online và các mối quan hệ ngoài xã hội; đồng thời phối hợp với nhà trường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường và bạo lực trên không gian mạng.