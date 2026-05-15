Sáng 15/5, nhiều cây xăng tại TPHCM bắt đầu chuyển từ kinh doanh xăng RON95-V sang xăng sinh học E10 theo lộ trình triển khai nhiên liệu mới.

Tại các cây xăng, nhân viên liên tục giới thiệu và tư vấn cho người dân về xăng E10, đồng thời khuyến khích khách hàng dùng thử để dần làm quen với loại nhiên liệu mới này.

Theo Petrolimex, sau hơn 8 tháng thí điểm kinh doanh xăng E10 tại TPHCM, chưa phát sinh sự cố hay ghi nhận phản ánh từ khách hàng về chất lượng nhiên liệu.

Đáng chú ý, sau thời gian thí điểm, sản lượng tiêu thụ xăng E10 đã tăng khoảng 40% so với giai đoạn đầu triển khai. Hiện mỗi ngày có khoảng 3.000-4.000m3 xăng E10 được tiêu thụ trên hệ thống của Petrolimex, cho thấy dòng nhiên liệu này đang dần được người dùng đón nhận.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Phương, cửa hàng trưởng một trạm xăng tại TPHCM, cho biết cửa hàng bắt đầu chuyển sang bán xăng E10 từ ngày 15/5. Hiện lượng xăng RON95 cũ tồn còn rất ít và dự kiến trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ chuyển hoàn toàn sang xăng E10. Theo anh Phương, bước đầu ghi nhận phản hồi tích cực từ khách hàng với dòng nhiên liệu mới và kỳ vọng người dân sẽ tiếp tục ủng hộ vì đây là sản phẩm thân thiện với môi trường.

Anh Nguyễn Hữu Tài, một tài xế công nghệ tại TPHCM, kể rằng khi vào đổ xăng đã được nhân viên giới thiệu và mời dùng thử xăng E10. Sau khi được tư vấn, anh biết đây là loại nhiên liệu pha 10% Ethanol sinh học và 90% xăng khoáng, được kỳ vọng giúp giảm phát thải, thúc đẩy chuyển đổi xanh và từng bước giảm phụ thuộc vào xăng khoáng truyền thống.

Ngay sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị 09 về thúc đẩy sử dụng xăng E10 nhằm giảm dần tiêu thụ xăng khoáng, Petrolimex đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp như chuẩn bị nguồn ethanol, đầu tư kho bể, nâng cấp công nghệ phối trộn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng trên toàn quốc.

Theo doanh nghiệp, từ tháng 4, Petrolimex đã chủ động chuẩn bị gần 40.000m3 ethanol phục vụ pha chế xăng E10. Đồng thời, nguồn xăng nền dùng để phối trộn cũng được ký hợp đồng dài hạn từ cả nguồn cung trong nước và nhập khẩu.

Đại diện Petrolimex Sài Gòn thông tin, việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 đang được triển khai theo hình thức cuốn chiếu. Các cửa hàng sau khi bán hết lượng xăng khoáng tồn sẽ chuyển hoàn toàn sang bán xăng E10, với mục tiêu hoàn tất toàn bộ quá trình trước ngày 1/6.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng hoàn tất các khâu chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 15/5. Doanh nghiệp đã thí điểm bán xăng E10 RON95 tại Hà Nội và Hải Phòng từ tháng 8/2025, sau đó mở rộng ra nhiều tỉnh thành tại khu vực miền Trung và miền Nam.