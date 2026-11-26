Theo đó, sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự nhân dân phải được thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc. Đây không chỉ là thông điệp về đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà còn đặt ra yêu cầu sâu sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và xây dựng nền hành chính phục vụ.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở một vấn đề có ý nghĩa nền tảng: văn hóa không chỉ hiện diện trong đời sống tinh thần, di sản hay các hoạt động sáng tạo, mà còn phải thấm sâu vào cách Đảng lãnh đạo, Nhà nước thực thi quyền lực và cán bộ ứng xử với nhân dân. Một bộ máy có kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính và tận tụy chính là biểu hiện cụ thể của văn hóa trong đời sống chính trị và quản trị quốc gia.

Văn hóa trong Đảng và bộ máy Nhà nước - nền tảng của niềm tin

Văn hóa trong Đảng và bộ máy Nhà nước trước hết là hệ thống các giá trị, chuẩn mực định hướng hành vi của tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đó là văn hóa lãnh đạo, văn hóa thực thi quyền lực, văn hóa công vụ và văn hóa ứng xử với người dân, doanh nghiệp. Những giá trị này không thể chỉ tồn tại trong nghị quyết, quy định hay các phong trào vận động, mà phải được chuyển hóa thành nhận thức, trách nhiệm và hành động thường xuyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Ảnh: Phạm Hải

Một tổ chức có văn hóa không chỉ được đánh giá bằng những quy định chặt chẽ, mà còn bằng cách các quy định ấy được thực hiện. Người dân không chỉ đánh giá chính quyền qua những chủ trương lớn, mà còn qua những việc rất cụ thể: thủ tục hành chính có được giải quyết đúng hạn hay không; kiến nghị chính đáng có được xem xét thấu đáo hay không; cán bộ có thực sự lắng nghe, tôn trọng và hướng dẫn người dân hay không. Những trải nghiệm hằng ngày ấy góp phần hình thành niềm tin của xã hội đối với bộ máy công quyền.

Vì vậy, xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy Nhà nước không phải là công việc hình thức hay phong trào nhất thời. Đây là yêu cầu thường xuyên, gắn với xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Trong đó, liêm chính, công tâm và phụng sự nhân dân cần trở thành những chuẩn mực cốt lõi, được cụ thể hóa trong hoạt động thực tiễn và kiểm chứng bằng hiệu quả công việc.

Liêm chính, công tâm trở thành chuẩn mực trong thực thi quyền lực

Liêm chính là yêu cầu căn bản đối với người nắm giữ quyền lực công. Liêm chính không chỉ là không tham nhũng, không vụ lợi, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, mà còn là sự trung thực, minh bạch, nhất quán giữa lời nói và hành động; đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Những biểu hiện thiếu liêm chính không chỉ xuất hiện dưới dạng tham nhũng, tiêu cực, mà đôi khi bắt đầu từ những hành vi tưởng như nhỏ: ưu ái người thân quen, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, can thiệp không đúng thẩm quyền vào quá trình giải quyết công việc, né tránh trách nhiệm hoặc cố tình kéo dài việc thực hiện nhiệm vụ. Nếu không được ngăn chặn, những biểu hiện ấy có thể làm suy giảm kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường thuận lợi cho lợi ích nhóm và lạm quyền.

Cùng với liêm chính, công tâm là chuẩn mực không thể thiếu trong thực thi công vụ. Công tâm đòi hỏi cán bộ phải xem xét, giải quyết công việc trên cơ sở pháp luật, sự thật và lợi ích chính đáng của các bên; không để tình cảm cá nhân, quan hệ thân quen, áp lực hay lợi ích riêng chi phối quyết định. Một quyết định đúng không chỉ cần đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, mà còn phải bảo đảm tính khách quan và công bằng.

Liêm chính và công tâm có mối quan hệ chặt chẽ. Liêm chính giúp cán bộ không bị chi phối bởi lợi ích cá nhân; công tâm bảo đảm quyền lực được thực thi khách quan, công bằng. Thiếu một trong hai yếu tố này, hoạt động công quyền đều có nguy cơ bị méo mó, làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Để những chuẩn mực đó trở thành thực chất, cần gắn giáo dục đạo đức, trách nhiệm nêu gương với cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Thẩm quyền phải được xác định rõ, quyết định phải có căn cứ và chủ thể chịu trách nhiệm. Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đồng thời bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cán bộ giữ cương vị càng cao thì trách nhiệm nêu gương càng lớn. Người đứng đầu phải đi đầu trong chấp hành kỷ luật, giữ gìn liêm chính, công tâm và thực hiện trách nhiệm với nhân dân. Không thể xây dựng một tổ chức liêm chính nếu người lãnh đạo thiếu gương mẫu; cũng không thể hình thành văn hóa trách nhiệm nếu người đứng đầu chỉ yêu cầu cấp dưới thực hiện mà bản thân không chịu sự ràng buộc của những chuẩn mực ấy.

Phụng sự nhân dân phải trở thành thước đo văn hóa công vụ

Nếu liêm chính là nguyên tắc, công tâm là chuẩn mực trong thực thi quyền lực, thì phụng sự nhân dân chính là mục tiêu và thước đo quan trọng của văn hóa trong bộ máy Nhà nước.

Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đòi hỏi mọi hoạt động của cơ quan công quyền phải hướng đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và phục vụ cuộc sống của người dân. Cán bộ, công chức được giao quyền lực và nguồn lực công không phải để tạo ra đặc quyền cho bản thân, mà để thực hiện trách nhiệm phục vụ xã hội. Nhận thức đúng điều đó sẽ tạo nên chuyển biến trong thái độ và phương thức thực thi công vụ: từ tư duy quản lý đơn thuần sang tư duy phục vụ; từ yêu cầu người dân thích nghi với bộ máy sang yêu cầu bộ máy chủ động đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Tinh thần phục sự nhân dân được thể hiện bằng chất lượng giải quyết công việc, thái độ ứng xử với người dân. Ảnh: TT

Tinh thần phụng sự không thể chỉ thể hiện qua lời nói hay khẩu hiệu. Nó phải được chứng minh bằng chất lượng giải quyết công việc, thái độ ứng xử và trách nhiệm đến cùng đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền. Một cán bộ thực sự có tinh thần phụng sự là người không thờ ơ trước khó khăn của người dân, không đùn đẩy trách nhiệm, không lấy lý do quy trình để trì hoãn công việc, mà chủ động tìm cách giải quyết trong khuôn khổ pháp luật.

Trong bối cảnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, yêu cầu phụng sự nhân dân càng cần được cụ thể hóa. Đơn giản hóa thủ tục, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu phải hướng đến mục tiêu giảm thời gian, chi phí và công sức cho người dân, doanh nghiệp. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp bộ máy hoạt động minh bạch, thuận tiện và hiệu quả hơn, chứ không phải tạo thêm những rào cản mới do quy trình thiếu đồng bộ hoặc cán bộ thiếu trách nhiệm.

Phụng sự nhân dân cũng không có nghĩa là đáp ứng mọi đề nghị bằng mọi giá. Phụng sự phải đi đôi với thượng tôn pháp luật, bảo đảm công bằng và bảo vệ lợi ích chung. Cán bộ phải giải quyết công việc đúng quy định, đồng thời có thái độ cầu thị, hướng dẫn rõ ràng, giải thích thấu đáo và không gây phiền hà. Khi chưa thể đáp ứng một yêu cầu, cơ quan nhà nước cần giải thích rõ căn cứ và trách nhiệm của mình, thay vì im lặng hoặc đẩy khó khăn về phía người dân.

Muốn tinh thần phụng sự trở thành văn hóa phổ biến trong bộ máy, cần kết hợp xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ với đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ và nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện nhiệm vụ không nên chỉ được đánh giá bằng số lượng văn bản đã ban hành hay công việc hoàn thành trên giấy tờ, mà phải căn cứ vào chất lượng, tiến độ và mức độ đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Những hành vi quan liêu, cửa quyền, vô cảm, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm cần được nhận diện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy Nhà nước là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự thống nhất giữa nhận thức, thể chế và hành động. Liêm chính phải trở thành nguyên tắc trong sử dụng quyền lực; công tâm phải trở thành chuẩn mực trong giải quyết công việc; phụng sự nhân dân phải trở thành mục tiêu xuyên suốt của hoạt động công vụ. Khi những giá trị ấy được thực hiện nghiêm túc từ mỗi cán bộ, mỗi cơ quan và nhất là từ người đứng đầu, văn hóa sẽ trở thành sức mạnh nội sinh của hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.